Live
  • Пн 09.10.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.58
  • EUR 38.65
    • 🟢

Не добіг: харківська 3-тя ОШБр полонила командира добробату армії РФ (відео)

Суспільство 19:55   09.10.2023
Олена Нагорна
Не добіг: харківська 3-тя ОШБр полонила командира добробату армії РФ (відео)

Бійці харківської 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на Бахмутському напрямку взяли в полон ворожого майора, командира добровольчого батальйону “Алга” 72-ї ОМСБр РФ.

Відео операції опублікували у телеграм-каналі підрозділу. Ворожий командир розповів, що вранці, коли українські військові розпочали штурм, окупанти тікали. Сам майор отримав осколкове поранення.

“Та тут пі*да, скільки полягло”, – констатував полонений.

Відео 18+, присутня ненормативна лексика

Відео: 3-тя ОШБр

Українські захисники наголошують, що командир поповнить обмінний фонд серед старшого офіцерського складу окупантів.

Читайте також: Складний бій під Бахмутом очима бійців харківської 3-ї ОШБр (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ракетний удар по Харкову: Терехов розповів про стан 11-місячної дитини
Ракетний удар по Харкову: Терехов розповів про стан 11-місячної дитини
09.10.2023, 20:17
Не добіг: харківська 3-тя ОШБр полонила командира добробату армії РФ (відео)
Не добіг: харківська 3-тя ОШБр полонила командира добробату армії РФ (відео)
09.10.2023, 19:55
Генштаб по Харківщині: атаки ворога на Куп’янщині, обстріли та авіаудари
Генштаб по Харківщині: атаки ворога на Куп’янщині, обстріли та авіаудари
09.10.2023, 19:17
Ця зима буде набагато важчою за минулу – Синєгубов
Ця зима буде набагато важчою за минулу – Синєгубов
09.10.2023, 12:05
Удари по Харкову 6.10: що зі світлом, водою, транспортом, як отримати допомогу
Удари по Харкову 6.10: що зі світлом, водою, транспортом, як отримати допомогу
09.10.2023, 18:22
Як дощі вплинули на активність військ РФ під Куп’янськом і Лиманом. Дані ЗСУ
Як дощі вплинули на активність військ РФ під Куп’янськом і Лиманом. Дані ЗСУ
09.10.2023, 18:54

Новини за темою:

23:11
Складний бій під Бахмутом очима бійців харківської 3-ї ОШБр (відео)
14:32
Kraken і 3-тя ОШБр скасували Двіж у метро Харкова через “реальну загрозу”

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Не добіг: харківська 3-тя ОШБр полонила командира добробату армії РФ (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 19:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на Бахмутському напрямку взяли в полон ворожого майора, командира добровольчого батальйону “Алга” 72-ї ОМСБр РФ.".