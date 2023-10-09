Не добіг: харківська 3-тя ОШБр полонила командира добробату армії РФ (відео)

Бійці харківської 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на Бахмутському напрямку взяли в полон ворожого майора, командира добровольчого батальйону “Алга” 72-ї ОМСБр РФ.

Відео операції опублікували у телеграм-каналі підрозділу. Ворожий командир розповів, що вранці, коли українські військові розпочали штурм, окупанти тікали. Сам майор отримав осколкове поранення.

“Та тут пі*да, скільки полягло”, – констатував полонений.

Відео 18+, присутня ненормативна лексика



Відео: 3-тя ОШБр

Українські захисники наголошують, що командир поповнить обмінний фонд серед старшого офіцерського складу окупантів.