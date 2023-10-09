Не добіг: харківська 3-тя ОШБр полонила командира добробату армії РФ (відео)
Бійці харківської 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на Бахмутському напрямку взяли в полон ворожого майора, командира добровольчого батальйону “Алга” 72-ї ОМСБр РФ.
Відео операції опублікували у телеграм-каналі підрозділу. Ворожий командир розповів, що вранці, коли українські військові розпочали штурм, окупанти тікали. Сам майор отримав осколкове поранення.
“Та тут пі*да, скільки полягло”, – констатував полонений.
Відео 18+, присутня ненормативна лексика
Відео: 3-тя ОШБр
Українські захисники наголошують, що командир поповнить обмінний фонд серед старшого офіцерського складу окупантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 19:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці харківської 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на Бахмутському напрямку взяли в полон ворожого майора, командира добровольчого батальйону “Алга” 72-ї ОМСБр РФ.".