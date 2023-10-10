Відповідь Небензі: названо імена 56 загиблих і зниклих у Грозі на Харківщині

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов назвав імена 53 встановлених загиблих унаслідок російського ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району 5 жовтня, а також ще трьох осіб, тіла яких досі не ідентифіковано.

“Це відповідь представнику ООН (постпреду РФ в ООН Василю Небензі – ред.), який заявив, що Росія вбила своєю ракетою військових. Вже п’яту добу без перерви ми збираємо рештки цивільних людей. З першої хвилини, цілодобово, без перерв, не дивлячись на надскладні моральні умови ми збирали рештки вбитих в селі Гроза та встановлювали цих людей. Понівечені тіла доводилося збирати по частинах. Ми дослідили 135 решток тіл. Ми це робимо і дотепер“, — розповів Болвінов.

На початку брифінгу він назвав імена та прізвища встановлених убитих російською ракетою цивільних, а також тих, чиї тіла ще не ідентифіковані:

1. Козир Аліна, 44 роки (дружина Андрія Козира)

2. Козир Денис, 24 роки (син Андрія та Аліни, колишній військовослужбовець)

3. Козир Єлизавета, 22 роки (донька Андрія Козира)

4. Гриб Ніна, 64 роки (мати Аліни Козир, значиться як безвісти зникла, тіло дотепер не ідентифіковано)

5. Козир Ніна, 20 років (дружина Дениса Козира)

6. Чегодаєва Людмила, 42 роки (мати Ніни Козир, завідувачка сільського клубу)

7. Козир Анатолій, 69 років (рідний дядько, пенсіонер)

8. Пащенко Ольга, 34 роки (донька Анатолія Козира, домогосподарка)

9. Козир Ігор, 36 років (двоюрідний брат, волонтер)

10. Козир Іван, 8 років (син Ігоря Козира, учень 2-го класу)

11. Гриб Іван (рідний брат тестя, пенсіонер, тіло дотепер не ідентифіковано)

12. Яременко Єва, 70 років (рідна сестра тестя Андрія Козира, пенсіонерка)

13. Малікова Галина, 35 років (донька Яременко Єви)

14. Яременко Іван, 34 роки (син Яременко Єви)

15. Сірокуров Максим, 25 років (троюрідний племінник, підприємець)

16. Сірокурова Аліна, 23 роки (дружина Сірокурова Максима)

17. Платоненко Світлана, 45 років (кума)

18. Глушко Олександр, 69 років (батько Платоненко Світлани)

19. Нечволод Олександр, 60 років (староста села)

20. Білоус Віталій, 44 роки (товариш Андрія)

21. Харбака Тетяна, 52 роки, (дружина друга загиблого Харбаки Ігоря, який вижив)

22. Харбака Ірина, 57 років (невістка друга загиблого)

23. Ходак Олександр, 70 років (товариш Козира Андрія)

24. Пирожок Олександр, 65 років (місцевий мешканець)

25. Пирожок Тетяна, 62 роки (місцева мешканка)

26. Долганін Володимир, 53 роки (місцевий мешканець)

27. Чепіль Віктор, 69 років

28. Чепіль Любов, 61 рік

29. Крисевич Олена, 60 років (місцева мешканка)

30. Бардась Раїса, 72 роки (місцева мешканка)

31. Бардась Юлія (донька Бардась Раїси, місцева мешканка)

32. Пономарьов Анатолій, 70 років (місцевий мешканець)

33. Мамон Наталія, 56 років (дружина Пономарьова Анатолія)

34. Соляник Тамара, 61 рік (місцева мешканка)

35. Сапач Вікторія, 47 років (місцева мешканка)

36. Сапач Олег (місцевий мешканець)

37. Котенко Любов, 50 років (місцева мешканка)

38. Андросович Микола, 63 роки (місцевий мешканець)

39. Андросович Тетяна, 60 років (дружина Миколи Андросовича, місцева мешканка)

40. Андросович Валерій, 59 років

41. Муховатий Володимир, 47 років (вихователь місцевого ліцею)

42. Муховата Світлана, 43 роки (дружина Володимира Муховатого)

43. Муховата Тетяна, 65 років (мати Володимира Муховатого, пенсіонерка)

44. Коваленко Григорій, 59 років (місцевий мешканець)

45. Чикало Ганна, 61 рік (місцева мешканка, пенсіонерка)

46. Герасименко Анжеліка, 47 років (місцева мешканка)

47. Пільгуй Ольга, 48 років (місцева мешканка)

48. Нечипуренко Зоя, 58 років

49. Одегова Олександра, 74 роки (пенсіонерка, значиться як безвісти зникла, тіло дотепер не ідентифіковано)

50. Фоменко Валентина, 70 років (пенсіонерка)

51. Пантелеєва Ірина, 62 роки (сестра власника кафе)

52. Пантелеєв Валерій, 63 роки (чоловік Ірини)

53. Пантелеєва Ольга, 38 років (донька Валерія та Ірини, племінниця власника кафе)

54. Пантелеєв Анатолій, 42 роки (чоловік Ольги та товариш Андрія Козира)

55. Корх Валентина, 62 роки (медична сестра)

56. Осипова Світлана, 50 років (медична сестра)

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе-магазин в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. 10 жовтня обласна прокуратура повідомила, що в результаті удару загинули 53 особи.