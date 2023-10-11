Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 млн грн

У Харкові планують закупити новий рухомий склад для метрополітену на 45 мільйонів євро.

Наразі проводиться відповідний тендер в якому беруть участь «Крюківський вагонобудівний завод», «Skoda» й інші учасники, повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«До кінця року розпочнеться тендер на 17 нових вагонів. Ми будемо використовувати як тільки отримаємо їх», – додав Терехов.