Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 млн грн
У Харкові планують закупити новий рухомий склад для метрополітену на 45 мільйонів євро.
Наразі проводиться відповідний тендер в якому беруть участь «Крюківський вагонобудівний завод», «Skoda» й інші учасники, повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«До кінця року розпочнеться тендер на 17 нових вагонів. Ми будемо використовувати як тільки отримаємо їх», – додав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 15:58;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують закупити новий рухомий склад для метрополітену на 45 мільйонів євро.".