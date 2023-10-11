Live
  • Ср 11.10.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.6
    • 🟢

Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 млн грн

Суспільство 15:58   11.10.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 млн грн

У Харкові планують закупити новий рухомий склад для метрополітену на 45 мільйонів євро.

Наразі проводиться відповідний тендер в якому беруть участь «Крюківський вагонобудівний завод», «Skoda» й інші учасники, повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«До кінця року розпочнеться тендер на 17 нових вагонів. Ми будемо використовувати як тільки отримаємо їх», – додав Терехов.

Читайте також: Коли в Харкові будуть платити за проїзд у метро й трамваях: відповідь мерії

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Потрібна економічна експертиза – Терехов про відновлення будинку на Свободи
Потрібна економічна експертиза – Терехов про відновлення будинку на Свободи
11.10.2023, 16:16
“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції
“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції
11.10.2023, 10:41
Двох учених із Харкова вбили терористи ХАМАС в Ізраїлі
Двох учених із Харкова вбили терористи ХАМАС в Ізраїлі
11.10.2023, 15:37
Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 млн грн
Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 млн грн
11.10.2023, 15:58
Коли в Харкові будуть платити за проїзд у метро й трамваях: відповідь мерії
Коли в Харкові будуть платити за проїзд у метро й трамваях: відповідь мерії
11.10.2023, 14:31
Знайшли навідників удару по Грозі на Харківщині: фото, імена та листування
Знайшли навідників удару по Грозі на Харківщині: фото, імена та листування
11.10.2023, 10:00

Новини за темою:


  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Нові вагони у метро Харкова: проводиться тендер на 45 млн грн»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 15:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують закупити новий рухомий склад для метрополітену на 45 мільйонів євро.".