Кернес помер раніше? Син ексмера показав свідоцтво про смерть батька

Син ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирило повідомив подробиці останніх днів життя батька та показав свідоцтво про його смерть.

Колишній Харківський міський голова Геннадій Кернес був відключений від систем життєзабезпечення 14 грудня 2020 року, а помер 16 грудня 2020 року. Про це в інтерв’ю виданню «Главком» сказав син ексмера Кирило Кернес.

«Про те, як він заразився і де, точно сказати не можу, бо цього, мабуть, ніхто не знає. Але причиною смерті Геннадія Кернеса стало відключення його від системи життєзабезпечення 14 грудня 2020 року. Після чого серце вже не витримало, і він помер 16 грудня 2020 року, а зовсім не 17 грудня, як нам всім казали. І я вам, як старший син, можу гарантувати: родина на це відключення згоди не давала», – зазначив Кирило Кернес.

Він також додав, що Кернес не піддавався лікуванню набагато раніше.

«І людям, яким треба було захопити владу, потрібно було, щоб пройшла перша сесія міськради, відбулися призначення, а потім людину вже можна було відключати. Тобто його мучили, насильно тримали», – заявив Кернес.

За його словами, батько останні дні життя «перебував у маренні».

«Я знаю, хто це зробив. Цю інформацію озвучать трішки пізніше, і думаю, що вона збентежить багатьох», – підкресли Кернес.