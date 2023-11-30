У будинку на Тарасенка, в який у жовтні влучила ракета, відновлюють покрівлю

У житловому будинку на вулиці Георгія Тарасенка, 39 у Харкові, частково зруйнованому внаслідок ракетного удару 6 жовтня, тривають роботи. Нині відновлюють покрівлю.

Працівники КП “Харківспецбуд” вже відновили перекриття будинку та майже 900 квадратних метрів покрівлі (загалом було зруйновано близько 1,5 тисячі квадратних метрів). Крім того, комунальники закрили контури всіх пошкоджених вікон та дверей, розібрали та вивезли майже 100 кубічних метрів будівельного сміття, пише пресслужба міськради.

Фахівці продовжують відновлювати покрівлю. До кінця року вони планують завершити роботи над третім під’їздом, зруйнованим ракетою. Для цього будуть встановлені тимчасові конструктиви будівлі (каркасна система), а одразу після розробки проєкту відновлять і стіни.

Крім того, працівники КП «Харківміськліфт» обстежили внутрішньобудинкові електромережі усіх під’їздів. У першому та п’ятому під’їздах електропостачання відновили в усіх квартирах, у другому та четвертому – частково, оскільки в деяких квартирах були пошкоджені стіни. У третьому під’їзді через зруйнований конструктив будинку відновити електропостачання поки неможливо.



Фото: Харківська міськрада

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Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00 6 жовтня. “Прильоти” зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами “Іскандер”. Поранення отримали 30 людей, двоє – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка – загинули.