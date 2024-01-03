Понад 1 тисячу людей захворіли за тиждень на грип і ГРВІ у Харкові

У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 25 по 31 грудня захворіли 1084 особи, з них більше ніж 50% – діти, повідомляє Харківська міськрада.

За минулий тиждень зареєстрували 112 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За тиждень госпіталізували 101 особу, з них 1 – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих майже 38% – діти до 17 років.

Показник захворюваності становить 76,6 на 100 тис. населення – це нижче за показник епідемічного порогу на 81,5%.