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Нацгвардійці з Харкова збили два російських БпЛА

Події 16:50   26.02.2024
Оксана Якушко
Нацгвардійці з Харкова збили два російських БпЛА

Бійці 5-ї Слобожанської бригади “приземлили” дві російські БПЛА “Герань”, повідомили у Нацгвардії.

Це сталося в ніч із 25 на 26 лютого.

«Приблизно о 01 год. 16 хв ми почули звук роботи двигунів та отримали команду на знешкодження цілі, – розповідає  гвардієць на позивний «Боцман» – А в 01 год. 30 хв наші розрахунки відкрили вогонь на ураження цілей».

Читайте також: На Харківщині підірвали уламки російського дрона «Герань» (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 5-ї Слобожанської бригади “приземлили” дві російські БПЛА “Герань”, повідомили у Нацгвардії.".