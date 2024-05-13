Головні новини Харкова 13 травня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

06:54

Ніч – з численними тривогами, у Харкові чули вибухи

Ніч на Харківщині пройшла неспокійно. Повітряні тривоги оголошували одну за одною. Перша тривала з вечора – з 19:58 до 00:10. Відбій пролунав для частини області – у Вовчанській та Липецькій територіальних громадах тривога тривала. О 01:01 вона знову стала актуальною для всієї території регіону. Після короткого відбою о 01:28 тривогу відновили о 01:31. Потім відбій для всіх, окрім Липців та Вовчанська, дали о 02:20. Але вже о 02:52 сирена пролунала знову. Відбій дали о 06:54, але не для Липецької та Вовчанської громад. За інформацією Повітряних сил ЗСУ основними причинами тривоги була активність російської авіації та загроза застосування балістичного озброєння ворогом.

Близько 03:40 у Харкові чули серію вибухів. Їхня причина невідома – керівництво міста та області не повідомляло про “прильоти”.