“Знищити дорогу систему”. Чому влада не розмішає ЗРК Patriot у Харкові

Чому влада не поспішає розмішати у Харкові ЗРК Patriot і коли варто на це розраховувати, пояснив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.

Для ілюстрації військовий оглядач використав ворожі кадри удару російським дроном “Ланцет” по українському тралу з технікою. Кадри знято на Харківській окружній автодорозі. Перед ударом трал якийсь час супроводжував розвідувальний безпілотник-корегувальник.

«Це один із найяскравіших прикладів того, що розмови про розміщення в Харківській області ЗРК Patriot – це розмови про те, як знищити дорогу систему ППО на раз-два – три. Поки повітряний простір не буде повністю закритий від розвідувальних БПЛА і в цілому – малогабаритних повітряних об’єктів, що можна зробити за допомогою насичення району комплексами малого радіуса дії. Тобто спочатку не “Patriot закриє Харків”, а “ЗРК малого радіуса закриють Харків і заразом і Patriot”», – наголосив Коваленко.

І хоча ЗРК малого та середнього радіуса дії на бойовому чергуванні та на складах наших партнерів досить багато, як і ракет до них, не так голосно звучать запити на ці системи, зазначив військовий експерт.