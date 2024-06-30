Головні новини Харкова 30 червня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:03
Війська РФ незначно просунулися в районі Куп’янська – ISW
Американський Інститут вивчення війни з посиланням на опубліковані 29 червня геолокаційні кадри пише, що російські військові просунулися вздовж залізничної лінії на південь від Іванівки на Харківщині. Натомість українські захисники просунулися на схід від села Терни Донецької області.
Бої тривали на півночі та північному сході від Харкова, але підтверджених змін лінії фронту у цих районах не було.
07:13
Протягом ночі повітряна тривога загалом на Харківщині оголошувалась три рази
Вона тривала з 01:18 до 01:44, з 02:03 до 03:44, а також з 05:18 (триває). Командування Повітряних сил ЗСУ о 01:20 попереджало про загрозу застосування ворогом балістики, а о 03:08 – про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Харків; Теги: новини, обстріли, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 30 червня: як минула ніч»; з категорії Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 08:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".