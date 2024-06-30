Головні новини Харкова 30 червня: як минула ніч

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08:03

Війська РФ незначно просунулися в районі Куп’янська – ISW

Американський Інститут вивчення війни з посиланням на опубліковані 29 червня геолокаційні кадри пише, що російські військові просунулися вздовж залізничної лінії на південь від Іванівки на Харківщині. Натомість українські захисники просунулися на схід від села Терни Донецької області.

Бої тривали на півночі та північному сході від Харкова, але підтверджених змін лінії фронту у цих районах не було.

07:13

Протягом ночі повітряна тривога загалом на Харківщині оголошувалась три рази

Вона тривала з 01:18 до 01:44, з 02:03 до 03:44, а також з 05:18 (триває). Командування Повітряних сил ЗСУ о 01:20 попереджало про загрозу застосування ворогом балістики, а о 03:08 – про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.