Харківський адвокат допомагав ухилянтам втекти за кордон за $7400
У Харкові затримали адвоката, який розробив схему нелегального виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, до ділка приходили клієнти, щоб отримати адвокатську консультацію щодо законної можливості перетину кордону. Однак легальних способів адвокат уникав. Він вирішив заробити на злочинному плані чималі гроші. За втечу з України фігурант просив 7400 доларів.
«За «схемою» адвоката ухилянти мали поїхати до Вінниці, де їх зустрічали «потрібні люди», які вже надалі супроводжували чоловіків. У цей час харківський адвокат готував пакет документів для безперешкодного перетину державного кордону України», – додали правоохоронці.
Чоловіка затримали у його офісі. Фігуранту повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО, якщо провину адвоката доведуть, йому загрожує до 9 років тюрми, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали адвоката, який розробив схему нелегального виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.".