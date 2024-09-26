Головні новини Харкова 26 вересня: як минула ніч

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07:02

Вночі над Харківщиною літали КАБи та БПЛА, ворог запускав балістику із Криму

Тривога у Харкові та області пролунала о 22:29. А невдовзі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБів.

Відбій пролунав за годину, о 23:26. А вже о 00:19 тривогу відновили. Цього разу – через загрозу застосування БПЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

О 00:59 дали відбій, а о 02:39 тривогу увімкнули знову. Причина – загроза балістичного удару із Криму.

О 03:11 небезпека минула. Проте о 04:13 ворог знову запустив на область КАБи, пролунала тривога.

Відбій дали о 06:40.