Live
  • Чт 26.09.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 41.26
  • EUR 46.2

Головні новини Харкова 26 вересня: як минула ніч

Україна 07:01   26.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головні новини Харкова 26 вересня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:02

Вночі над Харківщиною літали КАБи та БПЛА, ворог запускав балістику із Криму

Тривога у Харкові та області пролунала о 22:29. А невдовзі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБів. 

Відбій пролунав за годину, о 23:26. А вже о 00:19 тривогу відновили. Цього разу – через загрозу застосування БПЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

О 00:59 дали відбій, а о 02:39 тривогу увімкнули знову. Причина – загроза балістичного удару із Криму.

О 03:11 небезпека минула. Проте о 04:13 ворог знову запустив на область КАБи, пролунала тривога.

Відбій дали о 06:40.

Читайте також: Сьогодні 26 вересня: яке свято та день в історії

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти – Джонсон Зеленському
Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти – Джонсон Зеленському
26.09.2024, 07:42
ЗСУ продовжують відвойовувати території у Вовчанську – ISW
ЗСУ продовжують відвойовувати території у Вовчанську – ISW
26.09.2024, 07:24
Головні новини Харкова 26 вересня: як минула ніч
Головні новини Харкова 26 вересня: як минула ніч
26.09.2024, 07:01
Сьогодні 26 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 вересня: яке свято та день в історії
26.09.2024, 06:00
Юна харків’янка через війну виїхала до Японії і розповідає там про Україну
Юна харків’янка через війну виїхала до Японії і розповідає там про Україну
25.09.2024, 22:43
Майже 2700 людей загинули через агресію РФ на Харківщині – Фільчаков
Майже 2700 людей загинули через агресію РФ на Харківщині – Фільчаков
25.09.2024, 22:03

Новини за темою:

22:53
Головні новини 24.09: удар ФАБ по Харкову – три загиблі і 35 постраждалих
22:17
Головні новини Харкова 23.09: пожежі в екосистемах, удар КАБами по передмістю
23:52
Головні новини 20 вересня: область у диму, “прильоти” по Харкову
22:15
Головні новини Харкова 18.09: фронт, пожежі продовжуються – евакуюють людей
23:42
Головні новини Харкова 14.09: удар КАБом по місту, 4 бійців повернули з полону

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 26 вересня: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 07:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".