Третя за вечір серія вибухів у Харкові – атакують КАБами (доповнюється)
Близько 23:10 у Харкові знову пролунали вибухи.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про КАБ, що летить на місто.
Це вже третя серія вибухів за вечір. Перша була близько 20:55. “Приліт” припав по лісосмузі у Шевченківському районі та передмістю. Друга – близько 22:28. Пошкоджений супермаркет у Шевченківському районі, постраждали чотири особи.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 23:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:10 у Харкові знову пролунали вибухи".