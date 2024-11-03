Третя за вечір серія вибухів у Харкові – атакують КАБами (доповнюється)

Близько 23:10 у Харкові знову пролунали вибухи.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про КАБ, що летить на місто.

Це вже третя серія вибухів за вечір. Перша була близько 20:55. “Приліт” припав по лісосмузі у Шевченківському районі та передмістю. Друга – близько 22:28. Пошкоджений супермаркет у Шевченківському районі, постраждали чотири особи.