Мурал на честь загиблого в авіакатастрофі Ан-26 офіцера з’явився в Харкові
Фото: khudiakova_art/інстаграм
У Харкові з’явився мурал «PLASTID» на честь капітана Олексія Остапенка – штурмана, який загинув у катастрофі військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва у 2020 році.
Про закінчення роботи над портретом повідомила в інстаграмі художниця Анастасія Худякова.
“Закінчила мурал «PLASTID», присвячений Остапенку Олексію. Низький уклін і вічна пам’ять герою! Слава ЗСУ!” – пише художниця.
Нагадаємо, авіакатастрофа літака Ан-26 сталася поблизу Чугуєва 25 вересня 2020 року. Трагедія забрала життя 26 людей, з яких 19 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба та семеро офіцерів. Загиблому капітану Олексію Остапенку було 28 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мурал, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 17:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з’явився мурал «PLASTID» на честь капітана Олексія Остапенка – штурмана, який загинув у катастрофі військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва у 2020 році".