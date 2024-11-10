Мурал на честь загиблого в авіакатастрофі Ан-26 офіцера з’явився в Харкові

У Харкові з’явився мурал «PLASTID» на честь капітана Олексія Остапенка – штурмана, який загинув у катастрофі військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва у 2020 році.

Про закінчення роботи над портретом повідомила в інстаграмі художниця Анастасія Худякова.

“Закінчила мурал «PLASTID», присвячений Остапенку Олексію. Низький уклін і вічна пам’ять герою! Слава ЗСУ!” – пише художниця.

Нагадаємо, авіакатастрофа літака Ан-26 сталася поблизу Чугуєва 25 вересня 2020 року. Трагедія забрала життя 26 людей, з яких 19 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба та семеро офіцерів. Загиблому капітану Олексію Остапенку було 28 років.