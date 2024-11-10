Live
  • Нд 10.11.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 41.36
  • EUR 44.56

Мурал на честь загиблого в авіакатастрофі Ан-26 офіцера з’явився в Харкові

Суспільство 17:57   10.11.2024
Олена Нагорна
Мурал на честь загиблого в авіакатастрофі Ан-26 офіцера з’явився в Харкові Фото: khudiakova_art/інстаграм

У Харкові з’явився мурал «PLASTID» на честь капітана Олексія Остапенка – штурмана, який загинув у катастрофі військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва у 2020 році.

Про закінчення роботи над портретом повідомила в інстаграмі художниця Анастасія Худякова.

“Закінчила мурал «PLASTID», присвячений Остапенку Олексію. Низький уклін і вічна пам’ять герою! Слава ЗСУ!” – пише художниця.

Нагадаємо, авіакатастрофа літака Ан-26 сталася поблизу Чугуєва 25 вересня 2020 року. Трагедія забрала життя 26 людей, з яких 19 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба та семеро офіцерів. Загиблому капітану Олексію Остапенку було 28 років.

Читайте також: Мурал на честь загиблих бійців KRAKEN з’явився у центрі Харкова

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Мурал на честь загиблого в авіакатастрофі Ан-26 офіцера з’явився в Харкові
Мурал на честь загиблого в авіакатастрофі Ан-26 офіцера з’явився в Харкові
10.11.2024, 17:57
Військові РФ атакують і скинули авіабомбу на передмістя Харкова – Генштаб ЗСУ
Військові РФ атакують і скинули авіабомбу на передмістя Харкова – Генштаб ЗСУ
10.11.2024, 16:23
Небайдужість допомогла повернутися додому в Харкові хлопчику, який заблукав
Небайдужість допомогла повернутися додому в Харкові хлопчику, який заблукав
10.11.2024, 15:30
Від 60 до 100 грн коштують яйця в Харкові: коли ціни перестануть рости (сюжет)
Від 60 до 100 грн коштують яйця в Харкові: коли ціни перестануть рости (сюжет)
10.11.2024, 12:25
У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі
У Харкові було чутно вибухи: влучання – у лісосмузі в Київському районі
10.11.2024, 10:33
Новини Харкова – головне за 10.11: нічні атаки, фронт, «приліт» у місті
Новини Харкова – головне за 10.11: нічні атаки, фронт, «приліт» у місті
10.11.2024, 16:26

Новини за темою:

22:41
Мурал на честь загиблих бійців KRAKEN з’явився в центрі Харкова
21:01
Мурал на честь загиблого воїна «Kraken» з’явився у Харкові (фото)
19:50
Величезний портрет Дунаєвського в Харкові вимагають замалювати деколонізатори
19:39
Останній мурал із Пушкіним у Харкові зафарбували – деколонізатори
17:02
Напис “Тут має бути вулиця Яни Червоної” в Харкові розмалювали балончиком

Ви читали новину: «Мурал на честь загиблого в авіакатастрофі Ан-26 офіцера з’явився в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2024 в 17:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з’явився мурал «PLASTID» на честь капітана Олексія Остапенка – штурмана, який загинув у катастрофі військового літака Ан-26 поблизу Чугуєва у 2020 році".