Адекватних немає, пішли до пенсіонерів – директорка з Харкова про ринок праці

Викладачка Каразінської школи бізнесу та комерційна директорка компанії з Харкова Алла Ковалевська на круглому столі емоційно описала стан місцевого бізнесу.

“У нашій компанії на сьогодні вимога щодо нових співробітників виглядає приблизно так: “Дайте мені адекватного”. Мені не потрібний фахівець, спеціаліст. Я навчу. Навчу будь-яких аспектів: і виробничих, і фінансових, і процесних, і проєктних. Дайте мені адекватного. Адекватних немає, ринок праці дуже суттєво сів. У тому числі – чоловіки. Перше питання – бронювання. Фінансове бронювання ми не витягнемо. Ну, не витягнемо. Це неможливо. І те, що забрали майже всіх чоловіків з виробництва. Я 2022 рік провела самостійно, умовно релокована, бувши вантажником, комірником, комерційним директором, маркетологом, водієм… Тобто це все я робила сама своїми руками в Полтаві. То я знаю, яка це надзвичайно важка робота без чоловіків. Але забезпечити ресурс неможливо“, — поділилася Ковалевська, яка є комерційною директоркою компанії LEDLIFE (виробника світлодіодного освітлення), під час круглого столу “Яка бізнес-освіта потрібна у Харківській області?”

Як розповіла Ковалевська, підприємство зараз підбирає кадри серед вікових фахівців – часом із категорії 70+.

“Це вже успішний кейс нашої компанії: ми звернулися до пенсіонерів, які мають надзвичайно шалений досвід. Ну, в першу чергу виробничий. Їм надзвичайно важко працювати, мається на увазі, ніяких 8 годин робочого дня не може бути, ну бо це вже все-таки пенсіонери, це за 70 років. Супровід – він як з малими дітьми… Письмове встановлення завдання, зворотний зв’язок кожного дня Але ми виходимо саме таким чином, ми пішли до пенсіонерів”, — розповіла комерційна директорка.

На виробництві, де до повномасштабного вторгнення працювало 80 осіб, зараз трудяться 13. В офісі, де було понад 35 співробітників, залишилося 10. Проблема, звісно, ​​не лише в дефіциті кадрів. Алла Ковалевська озвучила інші питання, які є спільними для харківського бізнесу.

“Перша черга – фінансове навантаження. Фінансове навантаження шалене. Я не буду казати про податки, про геніальні рішення Кабміну і все на світі, але це неможлива історія. Це просто складна історія. Друга історія – це бронювання і забезпечення працівниками… Логістика – це ж взагалі окремий виклик. І немає ж ніякого виходу, бо та ж “Нова пошта”, будь-які логістичні операції, тарифи, умови – вони такі, як для всіх. Постачання тієї ж електрики – це шалений виклик. Ті наші Дергачі (виробництво компанії – в Дергачах, офіс – у Харкові – Ред.) — це страшна історія. Це кожну ніч щось лагодимо, щоб вранці запуститися, та дивимось, чи буде воно, чи не буде працювати, бо обладнання дуже складне та дуже потребує живлення”, — перелічила комерційна директорка.

Вона зазначила, що у 2022 році обороти підприємства скоротилися у шість разів. Наразі дещо зросли, але коштів на “агресивний маркетинг” для просування продукції немає.

“На мій погляд, якщо ми кажемо про державу, про владу, про якісь вищі рішення, такі регіони, як Херсон, Харків, Суми, скоріш за все, вони могли б бути певного додаткового статусу, з певними додатковими перевагами. Бо та деокупована частина Харківської області, ну вона ж умовно деокупована. Та ж сама Балаклія, та сама Куп’янщина… там жити майже неможливо та працювати”, – підсумувала Ковалевська.