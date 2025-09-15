Росіяни продовжують спроби проникнути в Куп’янськ – DeepState (відео)

Аналітики проєкту DeepState показали, як ліквідовують російських окупантів у Куп’янську Харківської області бійці підрозділу “Чорне Крило” 116-ї окремої механізованої бригади.

“Ворог продовжує свої спроби залазити в місто, щоб там закріпитися. Нещодавно ми писали про шляхи заходу противника в населений пункт, і на кадрах можна побачити різноманітні ураження, зокрема, роботу по ворогу, який заховався в будівлі поряд з Куп’янським медичним коледжем”, – коментують аналітики.

Нагадаємо, 15 вересня речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський розповів, що російські ДРГ намагаються пробратися в Куп’янськ у цивільному одязі та з підробленими документами, видаючи себе за місцевих жителів. Вирахувати їх дуже важко. Одна з цілей ворога – інформаційна: окупанти створюють картину контролю якщо не всього Куп’янська, то його значної частини. Для цього намагаються дістатися знакових місць і біля них показати на камери своїх дронів російські прапори, розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Аналітики групи DeepState 13 і 14 вересня інформували про просування військових РФ у північних кварталах Куп’янська. 13 вересня Генштаб ЗСУ заявив, що ситуація у місті під контролем Сил оборони, там проводять контрдиверсійну операцію.

Відео з епізодом допиту російських полонених із Куп’янська опублікував 14 вересня 10-й армійський корпус ЗСУ. Окупанти розповіли, як діставалися з лівого на правий берег Осколу газовою трубою. Від командування в дорогу завдовжки чотири кілометри вони отримали по півтора літра води та лоперамід. Полонені зізналися, що мали наказ перевдягнутися в цивільний одяг, а також – захопити п’ятиповерхівку та вбити всіх чоловіків, яких там знайдуть. Наразі, за даними Генштабу, вихід із газової труби, якою окупанти пересувалися до околиць Куп’янська, контролюють оборонці.