Live
  • Пн 15.09.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.39

Росіяни продовжують спроби проникнути в Куп’янськ – DeepState (відео)

18:46   15.09.2025
Олена Нагорна
Росіяни продовжують спроби проникнути в Куп’янськ – DeepState (відео)

Аналітики проєкту DeepState показали, як ліквідовують російських окупантів у Куп’янську Харківської області бійці підрозділу “Чорне Крило” 116-ї окремої механізованої бригади.

“Ворог продовжує свої спроби залазити в місто, щоб там закріпитися. Нещодавно ми писали про шляхи заходу противника в населений пункт, і на кадрах можна побачити різноманітні ураження, зокрема, роботу по ворогу, який заховався в будівлі поряд з Куп’янським медичним коледжем”, – коментують аналітики.

Нагадаємо, 15 вересня речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський розповів, що російські ДРГ намагаються пробратися в Куп’янськ у цивільному одязі та з підробленими документами, видаючи себе за місцевих жителів. Вирахувати їх дуже важко. Одна з цілей ворога – інформаційна: окупанти створюють картину контролю якщо не всього Куп’янська, то його значної частини. Для цього намагаються дістатися знакових місць і біля них показати на камери своїх дронів російські прапори, розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Аналітики групи DeepState 13 і 14 вересня інформували про просування військових РФ у північних кварталах Куп’янська. 13 вересня Генштаб ЗСУ заявив, що ситуація у місті під контролем Сил оборони, там проводять контрдиверсійну операцію.

Відео з епізодом допиту російських полонених із Куп’янська опублікував 14 вересня 10-й армійський корпус ЗСУ. Окупанти розповіли, як діставалися з лівого на правий берег Осколу газовою трубою. Від командування в дорогу завдовжки чотири кілометри вони отримали по півтора літра води та лоперамід. Полонені зізналися, що мали наказ перевдягнутися в цивільний одяг, а також – захопити п’ятиповерхівку та вбити всіх чоловіків, яких там знайдуть. Наразі, за даними Генштабу, вихід із газової труби, якою окупанти пересувалися до околиць Куп’янська, контролюють оборонці.

Читайте також: Окупанти стверджують, що просунулися у Куп’янську – аналіз ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Хитрий план із наркотиками і хабарем, щоб підставити слідчу – справа в суді
Хитрий план із наркотиками і хабарем, щоб підставити слідчу – справа в суді
15.09.2025, 20:09
Держбюджет-2026: видатки майже вдвічі вищі за доходи і 2,8 трлн грн на оборону
Держбюджет-2026: видатки майже вдвічі вищі за доходи і 2,8 трлн грн на оборону
15.09.2025, 19:15
Тепло по-літньому: прогноз погоди в Харкові та області на 16 вересня
Тепло по-літньому: прогноз погоди в Харкові та області на 16 вересня
15.09.2025, 19:37
Росіяни продовжують спроби проникнути в Куп’янськ – DeepState (відео)
Росіяни продовжують спроби проникнути в Куп’янськ – DeepState (відео)
15.09.2025, 18:46
Ще один підземний виш у Харкові: у безпечних просторах вчаться студенти ХАІ 📹
Ще один підземний виш у Харкові: у безпечних просторах вчаться студенти ХАІ 📹
15.09.2025, 17:37
«Путін за будь-яку ціну намагається Харківщину повернути» – ОСУВ «Дніпро»
«Путін за будь-яку ціну намагається Харківщину повернути» – ОСУВ «Дніпро»
15.09.2025, 14:24

Новини за темою:

13:28
DeepState знову заявляє про просування російських військ у Куп’янську (карта)
11:21
Ворог просунувся до Куп’янська – DeepState оновив мапу
13:38
РФ просунулась на Харківщині, що зі Степовою Новоселівкою – мапа DeepState
17:30
Росіяни просунулися біля Степової Новоселівки на Харківщині – DeepState
13:08
«Показуха з ганчірками»: як росіяни пролазять у Куп’янськ, пояснив DeepState

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Росіяни продовжують спроби проникнути в Куп’янськ – DeepState (відео)»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2025 в 18:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту DeepState показали, як ліквідовують російських окупантів у Куп’янську Харківської області бійці підрозділу “Чорне Крило” 116-ї окремої механізованої бригади.".