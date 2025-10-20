Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

Найпопулярніша зброя проти Харкова (статистика обстрілів)

Події 22:20   20.10.2025
Оксана Якушко
Найпопулярніша зброя проти Харкова (статистика обстрілів) Фото: Anton Petrus

Яку зброю найчастіше використовують росіяни проти Харкова, МГ «Об’єктив» розповів директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

За словами Гладких, червень та квітень 2025 року – це найважчі місяці для Харкова. За червень було 142 ворожі обстріли, тоді постраждали 157 осіб, з них 25 дітей, та 15 людей загинуло. І у квітні — 136 ворожих обстрілів, того місяця двоє дітей загинули.

«Як правило, це були комбіновані удари безпосередньо БпЛА типу «Шахед» або «Герань-2», їх по-різному називають. Але статистика 2025 року говорить про те, що по місту у 90% усіх випадків застосовують саме БпЛА типу «Шахед». Якщо минулого року 80% усіх ударів по місту припало саме на удари КАБами, то цього року це «Шахеди». І ви ж бачите, що тактика змінилася, бо у нас перший комбінований удар «Шахедами» був у квітні 2025 року, коли ворог атакував одночасно по дев’яти локаціях Харкова. То були рандомні удари. Тоді постраждали центр, багатоквартирний будинок, автозаправка і все це було зроблено таким чином, щоб посіяти паніку та дезорієнтувати екстрені служби, комунальні служби Харкова», – повідомив Гладких.

Саме тоді росіяни влучили по території обласної лікарні, де знаходилися 54 лежачі пацієнти.

У вересні в Харкові було 36 ворожих обстрілів, наймасовіший — 23 вересня, коли росіяни використали 18 БпЛА типу «Шахед». Того дня вороги завдали удару по підстанції в Холодногірському районі Харкова.

Читайте також: Автобус з Північної Салтівки змінив розклад руху у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Найпопулярніша зброя проти Харкова (статистика обстрілів)
Найпопулярніша зброя проти Харкова (статистика обстрілів)
20.10.2025, 22:20
Драпатого призначили «гасити пожежу» у Куп’янську – Коваленко
Драпатого призначили «гасити пожежу» у Куп’янську – Коваленко
20.10.2025, 18:44
Пожежа на виробництві вирувала у Харкові (відео, фото)
Пожежа на виробництві вирувала у Харкові (відео, фото)
20.10.2025, 19:17
Де сьогодні, 20 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 20 жовтня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
20.10.2025, 16:18
Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області
Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди на 21 жовтня у Харкові й області
20.10.2025, 20:21
Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова
Куди пішла працювати 73-річна ексзаступниця мера Харкова
20.10.2025, 21:21

Новини за темою:

07.10.2025
РФ знищила третю підстанцію, не всі зі світлом – підсумки 7 жовтня
10.09.2025
Тестування систем НАТО запущено – РНБО України
10.09.2025
Або ви, або вас. Але точно без нас – нардеп європейцям після атаки на Польщу
10.09.2025
Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати – Зеленський
22.08.2025
«Готуватися треба не до миру, а до 500-700 ударів на добу» – Ярославський


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Найпопулярніша зброя проти Харкова (статистика обстрілів)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2025 в 22:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Яку зброю найчастіше використовують росіяни проти Харкова, МГ «Об’єктив» розповів директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.".