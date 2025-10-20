Найпопулярніша зброя проти Харкова (статистика обстрілів)

Яку зброю найчастіше використовують росіяни проти Харкова, МГ «Об’єктив» розповів директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

За словами Гладких, червень та квітень 2025 року – це найважчі місяці для Харкова. За червень було 142 ворожі обстріли, тоді постраждали 157 осіб, з них 25 дітей, та 15 людей загинуло. І у квітні — 136 ворожих обстрілів, того місяця двоє дітей загинули.

«Як правило, це були комбіновані удари безпосередньо БпЛА типу «Шахед» або «Герань-2», їх по-різному називають. Але статистика 2025 року говорить про те, що по місту у 90% усіх випадків застосовують саме БпЛА типу «Шахед». Якщо минулого року 80% усіх ударів по місту припало саме на удари КАБами, то цього року це «Шахеди». І ви ж бачите, що тактика змінилася, бо у нас перший комбінований удар «Шахедами» був у квітні 2025 року, коли ворог атакував одночасно по дев’яти локаціях Харкова. То були рандомні удари. Тоді постраждали центр, багатоквартирний будинок, автозаправка і все це було зроблено таким чином, щоб посіяти паніку та дезорієнтувати екстрені служби, комунальні служби Харкова», – повідомив Гладких.

Саме тоді росіяни влучили по території обласної лікарні, де знаходилися 54 лежачі пацієнти.

У вересні в Харкові було 36 ворожих обстрілів, наймасовіший — 23 вересня, коли росіяни використали 18 БпЛА типу «Шахед». Того дня вороги завдали удару по підстанції в Холодногірському районі Харкова.