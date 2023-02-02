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Армия РФ готовится к разрушению и минированию дорог на Купянщине — Генштаб

Происшествия 19:20   02.02.2023
Елена Нагорная
Армия РФ готовится к разрушению и минированию дорог на Купянщине — Генштаб

В районе временно оккупированного села Таволжанка Купянского района Харьковской области армия РФ готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

«Противник продолжает активную разведку и подготовку к наступлению на отдельных направлениях, осуществляя меры усиления своих войск. Продолжаются наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг несет большие потери, особенно в личном составе. На других направлениях оккупанты обороняются», — рассказали в Генштабе.

Согласно сообщению, в течение суток захватчики обстреляли районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины.

Так, на Слобожанском направлении наступательных группировок противника не обнаружено. Оккупанты обстреляли районы Ветеринарного, Казачьей Лопани, Стрелечьей, Глубокого, Терновой, Старицы, Гатища, Волчанска, Волчанских Хуторов и Охримовки.

На Купянском направлении враг бил по районам населенных пунктов Купянск, Кучеровка, Кисловка и Котляровка.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе временно оккупированного села Таволжанка Купянского района Харьковской области армия РФ готовится к разрушению дорожной инфраструктуры, минированию мостов, дамб и переездов.".