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Если вам интересна новость: «Вторая SIM-ка и виртуальный счет: 6 правил защиты банковской карты от афер», то посмотрите больше в разделе Интервью на сайте Медиа-группы «Объектив»

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• Дата публикации материала: 27 ноября 2026 в 19:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как защитить банковскую карту от мошенников, МГ «Объектив» рассказали в департаменте киберполиции Нацполиции Украины.".