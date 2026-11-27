Вторая SIM-ка и виртуальный счет: 6 правил защиты банковской карты от афер
Как защитить банковскую карту от мошенников, МГ «Объектив» рассказали в департаменте киберполиции Нацполиции Украины.
Трудно представить жизнь без онлайн-платежей, ведь сегодня цифровизованы не только интернет-магазины, но и сервисы для покупки билетов и оплата за коммуналку. В то же время под угрозой находятся не только покупатели, но и те, кто в частном порядке продают товары на онлайн-площадках вроде «OLX» или «Shafa».
Проект «Кібер Брама» приводит реальную историю, которая произошла во время продажи смартфона частным лицом:
«Купил себе новый телефон, предыдущий выставил на продажу на одной из досок объявлений. Мне звонит покупатель, просит реквизиты для оплаты и говорит, что сделает полную предоплату, чтобы избежать комиссии наложенного платежа при доставке Новой почтой. Сразу же мне звонит неизвестный номер, представляется сотрудником банка и пытается выведать у меня платежную информацию по моей карте под предлогом зачисления мне средств от юридического лица. После чего с моей карты списали все средства».
«Объектив» с помощью экспертов департамента киберполиции собрал 6 правил, которые помогут защитить вашу банковскую карту от постороннего вмешательства.
Основное правило защиты банковской карты от мошенников – никому ни при каких обстоятельствах не сообщать конфиденциальные данные банковской карты: PIN-код, CVV/CVC-код и срок действия карты.
Нельзя сообщать никому пароли от интернет-банкинга и одноразовые коды подтверждения операций. Даже если собеседник представляется сотрудником банка, следует помнить, что настоящие сотрудники банков никогда не звонят клиентам, не запрашивают информацию для подтверждения личности или защиты счета.
Для дополнительной безопасности рекомендуют установить лимиты на переводы и интернет-оплаты, подключить SMS- или push-уведомления обо всех операциях.
Отделите мобильный номер для общения и финансовый номер вашей банковской карты. Для того чтобы создать действительно защищенный финансовый номер, активируйте SIM-карту любого оператора, вставьте ее в телефон, который просто будет лежать у вас дома в авиарежиме или выключенным, и которым вы не будете пользоваться для звонков и мессенджеров. И «привяжите» этот номер к вашей банковской карте – онлайн или в отделении банка. Даже если ваш смартфон украдут, на нем все равно не смогут взломать онлайн-банкинг, ведь он зарегистрирован на другой номер.
Также для покупок в интернете специалисты советуют использовать отдельную виртуальную карту с небольшой суммой средств.
Не стоит сохранять реквизиты карты на неизвестных сайтах или передавать их посторонним лицам.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», в шесть раз увеличилось количество зарегистрированных киберпреступлений на Харьковщине за последние 5 лет. Чтобы отличить мошеннический сайт от настоящего, нужно внимательно проверять адрес веб-сайта и его дизайн. Согласно статистике, количество мошенничеств в 2025 и 2026 годах уменьшилось по сравнению с 2021 годом, но в последнее время аферисты звонят даже от имени Киберполиции.