Около 09:30 в Харькове прозвучала серия взрывов. Мониторинговые ТГ-каналы писали о беспилотниках над городом.

Городской голова Игорь Терехов отметил: зафиксировали «прилет» беспилотника типа «Ланцет». Удар пришелся по многоэтажке в Киевском районе. Все детали атаки еще устанавливают.

Напомним, 27 ноября россияне также обстреливали Харьков. Первый взрыв утром в Харькове прозвучал около 07:40. Городской голова Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по Шевченковскому району. Россияне обстреляли автозаправку. Пострадали трое людей, написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Вскоре Терехов сообщил о еще одном ударе по городу. На этот раз прилетело по Киевскому району. Информации о пострадавших не поступала, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.