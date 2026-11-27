Целую ночь РФ била по Изюму РСЗО и беспилотниками: погибла женщина
В Харьковской облпрокуратуре установили: примерно с 23:30 до утра 27 ноября РФ обстреливала город Изюм.
Враг атаковал беспилотниками, также обстреливал город из РСЗО. Из-за «прилетов» повреждены около 20 частных и многоэтажных домов, а также авто.
В пресс-службе Изюмской ГВА уточнили: на месте одного из «прилетов» обнаружили тело погибшей женщины.
«У пятерых женщин и одного мужчины в результате указанных ударов диагностировали острую реакцию на стресс. При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.