В Харьковской облпрокуратуре установили: примерно с 23:30 до утра 27 ноября РФ обстреливала город Изюм.

Враг атаковал беспилотниками, также обстреливал город из РСЗО. Из-за «прилетов» повреждены около 20 частных и многоэтажных домов, а также авто.

В пресс-службе Изюмской ГВА уточнили: на месте одного из «прилетов» обнаружили тело погибшей женщины.

«У пятерых женщин и одного мужчины в результате указанных ударов диагностировали острую реакцию на стресс. При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.