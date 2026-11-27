Четыре атаки россиян отбили украинские защитники на Харьковщине за сутки, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал три раза около Бочкового, Васильевки и Захаровки.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться один раз в сторону Купянска.

«За прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений. Вчера противник нанес 81 авиационный удар, во время которых сбросил 219 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7111 дронов-камикадзе и совершили 1888 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 21 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: