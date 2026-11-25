Комбат мотопехотного батальона 43-й ОМБр ВСУ Роман Ковалев записал видеообращение к Путину из якобы «захваченного» Купянска-Узлового. Военный ответил на призыв российского диктатора «перейти на правильную сторону» и заявил, что уже давно сделал свой выбор.

«Я подполковник ВСУ, командир батальона, который уже три года сдерживает наступление 47-й танковой дивизии на Купянск-Узловой. Да-да, тот самый Купянск-Узловой, который вы прошлой зимой героически взяли с товарищем Герасимовым, а мы всем батальоном улыбались. С тех пор прошло уже 10 месяцев, а я, как видите, все еще здесь. Сражаемся, как вы сказали, достаточно последовательно. Кстати, угадайте, а чем занималась ваша армия после того, как Герасимова уличили на лжи? Правильно, все эти месяцы вовсю пытались сделать генеральскую ложь правдой, положив тысячи российских солдат ради бессмысленных флаговтыков», — отметил Ковалев.

Он также показал, как на самом деле выглядит «российская цивилизация», на примере разрушенных улиц Купянска-Узлового.

«А вот так выглядит ваша российская цивилизация. Это Купянск-Узловой. После российской цивилизации остаются в Украине Буча и лес под Изюмом, что здесь рядом. Где после вашего бегства в могилах нашли 425 мирных жителей, из них пятеро детей. И это все документировано. Это и есть ваша так называемая правильная сторона, которую вы хотите сделать с нами общей? Ну, нет, будьте добры, здесь без нас. Выбираем Европу, быть с Европой. А с ней выбираем демократию, свободу», — подчеркнул комбат.

Видео: Роман Ковалев

Отметим, о Путине Ковалев вспомнил в связи с публикацией Кремлем интервью диктатора сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Эпизоды разговора вошли в фильм, который Кустурица снял о российском патриархе Кирилле.

Напомним, об «освобождении» Купянска-Узлового начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рапортовал еще в конце января этого года.