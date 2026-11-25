25 ноября враг продолжил атаку на Харьков. Теперь по городу ударил реактивный дрон.

Попадание зафиксировали в Индустриальном районе, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Последствия уточняются.

Напомним, в Харькове около 12:45 25 ноября слышали взрыв. Мониторинговые каналы информировали о полете российской «Бандероли». «Прилет» в Слободском районе подтвердил городской голова Игорь Терехов. В результате попадания вражеского БпЛА в Слободском районе пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Отметим, это был уже второй удар «Бандероли» в Харькове 25 ноября. Первый также пришелся по Слободскому району.