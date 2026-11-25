Уже в следующее воскресенье, 6 декабря, отмечают День Святого Николая. В Харьковском горсовете провели мониторинг цен на подарочные наборы сладостей.

Как отметили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, стоимость наборов зависит от веса, склада, изготовителя и оформления подарка. В среднем, шоколадные подарочные наборы стоят от 90 до 700 грн, а шоколадные фигурки – от 35 грн за штуку.

Наборы печенья или пряников, которые можно самостоятельно украсить глазурью (она входит в комплект), стоят от 160 до 350 грн. Адвент-календари с шоколадом и конфетами можно купить от 100 до 800 грн.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на подарочные наборы сладостей выросли на 5-10%», — отметили в мэрии.

Напомним, Госэкоинспекция в Харьковской области начала ежегодную операцию «Новогодняя елка». Инспекторы будут проверять места продаж хвойных деревьев, чтобы выявить незаконную вырубку, транспортировку и реализацию хвойных деревьев.