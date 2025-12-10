Когда заработает резиденция Святого Николая. График концертов в метро Харькова
Праздничные мероприятия к Рождеству и Новому году продлятся с 10 декабря по 29 января в Харькове. И уже традиционно они будут проходить в метро, сообщила пресс-служба горсовета.
«Для харьковчан в метрополитене организуют концертные программы с участием творческих коллективов и оркестров, представления для детей, рождественские марафоны колядок, а также художественные экспозиции работ учеников художественных школ», — рассказали в мэрии.
Праздничные программы будут проходить на станциях «Исторический музей», «Университет», «Ярослава Мудрого» и «Научная». График мероприятий:
Кроме того, на станции «Исторический музей» традиционно будет работать резиденция Святого Николая. Посетить ее можно будет с 25 декабря по 5 января, с 16:00 до 18:00.
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявлял, что на закупку рождественских и новогодних декораций в этом году средства из городского бюджета не тратили. Он уточнил, что украшают город на средства социально ответственного бизнеса. В частности, сообщили в Харьковском горсовете, праздничные композиции уже установлены в саду им. Шевченко, Центральном парке, возле Сухого фонтана на площади Свободы, на некоторых станциях метро. В большинстве для украшения города используют прошлогодние декорации.
