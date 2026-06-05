Сегодня 5 июня 2026: какой праздник и день в истории

5 июня в 2022 года состоялся конституционный референдум в Казахстане. В 1990-м стартовал двухдневный Всеукраинский православный собор в Киеве, на котором возродили УАПЦ. В 1967-м началась Шестидневная арабо-израильская война. В 1945-м в Берлине подписали Декларацию о поражении Германии, которой установили зоны оккупации страны. В 1925-м родился последний президент УНР в изгнании. В 1910-м в Киеве состоялся первый полет самолета отечественной конструкции – авторства профессора КПИ. В 1596-м началась последняя и разгромная битва поляков против повстанцев Северина Наливайко.

Праздники и памятные даты 5 июня

5 июня в мире – Всемирный день охраны окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством, Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией.

Первая пятница июня – это Европейский день зубных техников.

Также сегодня: День полетов на воздушном шаре.

5 июня в истории

5 июня 1596 года началась последняя и разгромная битва поляков против повстанцев Северина Наливайко. Она проходила в течение 5-8 июня в урочище Солоница вблизи населенного пункта Лубны. Подробнее.

5 июня 1910 года в Киеве впервые поднялся в воздух самолет отечественной конструкции. Подробнее.

5 июня 1925 года родился последний президент УНР в изгнании Николай Плавьюк. Подробнее.

5 июня 1945 года в Берлине подписали Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в этой стране правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Подробнее.

5 июня 1967 года началась Шестидневная арабо-израильская война. Подробнее.

5 июня 1990 года начался двухдневный Всеукраинский православный собор в Киеве. На нем провозгласили возрождение Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). А также избрали патриархом митрополита Мстислава (Скрипника). Подробнее.

5 июня 2022 года состоялся конституционный референдум в Казахстане. Его проведение стало возможным после массовых беспорядков, охвативших страну в начале года. Они начались с экономических требований снизить цену на сжиженный газ, а переросли в политические акции. От протестующих «досталось» предыдущему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, ушедшему «на почетную пенсию» с большой помпой. Власть в стране перешла преемнику, которого избрал сам Назарбаев – Касым-Жомарту Токаеву. Казалось, что при этом реальная власть во многом – в руках «Елбасы» (лидера нации – этот титул присвоили Назарбаеву в 2010 году). Он сохранил должность главы Ассамблеи народа Казахстана, председателя Совета безопасности страны, члена Конституционного совета и председателя правящей партии «Нур Отан». Такой ход дел очевидно не устраивал граждан.

Во время протестов началось «народное развенчание культа личности» экс-президента – его памятники сбрасывали с постаментов, а требование убрать Назарбаева от власти стало одним из ключевых. Во время протестов произошли столкновения с полицией, были погибшие и раненые. Для подавления народного сопротивления в страну отправили «миротворцев» ОДКБ – в большинстве своем российских военных. Протесты подавили, но новая власть страны сделала выводы. 26 января депутаты верхней палаты парламента внесли изменения в законы, отменив пожизненное председательство Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.

А 5 июня провели референдум, касающийся внесения правок в конституцию страны. Предлагаемые изменения Касым-Жомарт Токаев объявил в марте 2022 года. После этого создал рабочую группу, которая должна была проработать предложения по конституционным изменениям вместе с парламентом. В апреле предложенные поправки подали на утверждение Конституционного Совета. Следом за них (в виде закона) голосовал парламент. На референдуме гражданам не предлагали выбирать, какие изменения вносить, а какие нет. Вопрос был один и предполагал ответ да/нет: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в СМИ 6 мая 2022 года?» Большинство принявших участие ответило «да». В результате люди поддержали исключение статуса Елбасы, снижение проходного барьера в парламент (Мажилис), возможность для граждан отозвать депутатов-мажоритарщиков; создание Конституционного суда и частичное ограничение президентских полномочий. Следует отметить, что конституцию в Казахстане переписывали не раз. 15 марта этого года был очередной референдум по изменениям в основной закон страны. И на нем, по оценкам политологов, произошел значительный «откат» к «назарбаевщине».

Церковный праздник 5 июня

5 июня чтят память священномученика Дорофея, епископа Тирского. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день дует восточный ветер, то лето будет дождливым.

Если день теплый и ясный, будет хороший урожай.

Если над водой туман — будет много грибов.

Что нельзя делать 5 июня

Нельзя ничего чинить и ремонтировать.

Нельзя венчаться.

Лучше в этот день не собирать урожай и лекарственные травы.