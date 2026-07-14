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Сегодня 14 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   14.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 14 июля 2026: какой праздник и день в истории

14 июля – День взятия Бастилии. В этот день 1099 года участники Первого крестового похода взяли Иерусалим и устроили в нем резню. В 1894-м в Украине состоялся первый футбольный матч. В 1969-м началась «Футбольная война» между Сальвадором и Гондурасом. В 1995-м умер патриарх Киевский Владимир. В 2002-м во время праздничных мероприятий произошла попытка покушения на президента Франции Жака Ширака. В 2022-м российская армия нанесла ракетный удар по Виннице.

Праздники и памятные даты 14 июля

14 июля в мире – Международный день небинарных людей.

Также сегодня: День взятия Бастилии, День осведомленности об акулах.

14 июля в истории

14 июля 1099 года участники Первого крестового похода взяли штурмом Иерусалим. На улицах города устроили резню, убивая мусульман и евреев, а также уничтожили мечети и синагоги. Подробнее.

14 июля 1789 года вошло в историю Франции как День взятия Бастилии. Подробнее.

Штурм Бастилии 14 июля
Штурм Бастилии. Иллюстрация художника Жан-Пьера Уэля

14 июля 1894 года состоялся первый официально зарегистрированный футбольный матч на территории Украины. Подробнее.

14 июля 1933 года в США вышел первый мультфильм с персонажем, впоследствии ставший культовым – моряком Попаем. Подробнее.

14 июля 1969 года началась «Футбольная война» между Сальвадором и Гондурасом. Подробнее.

14 июля 1995 умер Патриарх Киевский и всея Руси-Украины (УПЦ Киевского патриархата) Владимир (Василий Романюк). Подробнее.

14 июля 2002 года во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже произошла попытка покушения на президента Франции Жака Ширака. Подробнее.

14 июля 2022 года армия РФ совершила очередной массовый теракт, нанеся ракетный удар «калибрами» по Виннице. В результате атаки погибли 27 человек, ранения получили еще более 200. Среди погибших было трое детей: четырехлетняя девочка и мальчики семи и восьми лет. Подробнее.

Ракетный удар по Виннице 14 июля 2022
Фото: telegram Антона Геращенко

Церковный праздник 14 июля

14 июля чтят память апостола  от 70-ти Акилы. Подробнее.

Народные приметы

Если кукушки и соловьи еще не перестали петь, то осень будет ранней и холодной.

Если на калине много ягод, зима будет суровой.

Если луна ночью красноватая, то скоро будет сильный ветер.

Что нельзя делать 14 июля

Лучше не заниматься рукоделием и не ремонтировать сломанные вещи.

Нельзя оставлять домашний скот на выпасе без присмотра.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 июля – День взятия Бастилии. В этот день 1099 года участники Первого крестового похода взяли Иерусалим и устроили в нем резню".