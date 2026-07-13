Россияне атаковали Харьков БпЛА – что известно

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 13 июля россияне выпустили по Харькову БпЛА.

Под ударом оказался Немышлянский район, уточнил Синегубов.

«В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Выясняем все обстоятельства», – добавил начальник ХОВА.

Отметим, ночь в Харькове прошла относительно спокойно. Хотя тревога звучала беспрерывно с 00:31, информации о «прилетах» и прямых угроз для областного центра не было. Утро 13 июля в городе было более напряженное – около 09:00 над городом кружили беспилотники, были слышны звуки сбития. По состоянию на 10:30 в Харькове и области – продолжается тревога.