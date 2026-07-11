Сегодня 11 июля 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня — Международный день купания голышом. 11 июля 813 года византийский император Михаил I Рангаве отрекся от престола. В 1804-м состоялась самая известная дуэль в истории США. В 1893-м в этот день впервые получили искусственный жемчуг. В 1897-м стартовала одна из самых амбициозных арктических экспедиций. В 1944-м основали Украинский главный освободительный совет. В 1995-м боснийские сербы устроили резню в Сребренице. В 2022-м обнародовали первое изображение, которое получил космический телескоп Джеймс Уэбб.

Праздники и памятные даты 11 июля

11 июля в мире – Всемирный день народонаселения, День памяти жертв геноцида в Сребренице.

Вторая суббота июля – это Всемирный день прыжков с парашютом, Международный день купания голышом и Всемирный день рома.

Также сегодня: Всемирный день лошади (существует еще одна традиционная дата – 1 марта), Международный день эфирных масел, Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах.

11 июля в истории

11 июля 813 года византийский император Михаил I Рангаве отрекся от престола после сокрушительного поражения от болгарского хана Крума в битве при Версиникии и из-за утраты поддержки войска.

Он передал власть своему полководцу Льву Армянину, которого на следующий день короновали как императора Льва V. После отречения Михаил принял монашеский постриг под именем Афанасий. Его сыновей кастрировали и отправили в монастыри, чтобы они не могли претендовать на престол или же продолжить династию. Один из этих сыновей Никита (получив церковное имя Игнатий) впоследствии стал Вселенским патриархом Константинопольским. Бывший император Михаил скончался 11 января 844 года. Что касается нового императора Льва V, то он смог прекратить войну с болгарами, заключив 30-летний мир с ханом Омуртагом. Также этот император известен тем, что возобновил политику иконоборчества.

11 июля 1804 года состоялась самая известная дуэль в истории США. Стрелялись политические оппоненты – вице-президент страны Аарон Берр и секретарь казначейства Александр Гамильтон. Подробнее.

11 июля 1893 года человеку впервые удалось получить искусственный жемчуг. Технологию его выращивания разработал бывший торговец лапшой японец Кокити Микимото. Подробнее.

11 июля 1897 года стартовала одна из самых амбициозных арктических экспедиций, которая завершилась трагически. Подробнее.

11 июля 1944 года основан Украинский главный освободительный совет – политический провод УПА. Подробнее.

11 июля 1995 года войска Республики Сербской во главе с генералом Ратком Младичем вступили в боснийский город Сребреница, где устроили кровавую резню. Подробнее.

11 июля 2022 года обнародовали первое изображение, которое получил космический телескоп «Джеймс Уэбб». Подробнее.

Церковный праздник 11 июля

11 июля чтят память равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской. Подробнее.

Народные приметы

Если из гнезд начали вылетать птенцы, то будет сильная жара.

Если небо на восходе солнца золотое, погода будет прохладной и ветреной. Если красное – ждите жару и засуху.

Если кукушка перестала куковать, то зима в этом году будет ранняя.

Что нельзя делать 11 июля

Женщинам нельзя стричь или красить волосы.

Нельзя рубить сосны и елки.