Сегодня 6 июля 2026: какой праздник и день в истории

6 июля 1871 года в Египте официально открыли гробницу, где содержалось более 50 мумий фараонов и членов их семей. В 1885-м впервые опробовали вакцину от бешенства. В 1942-м Анна Франк с семьей спрятались в тайном убежище, о жизни в котором она писала в своем знаменитом и трагическом дневнике. В 1957-м познакомились основатели The Beatles Джон Леннон и Пол Маккартни. В 2022-м армия РФ разрушила в Харькове здание педагогического университета. Также в этот день казнили чешского религиозного реформатора Яна Гуса и знаменитого английского гуманиста Томаса Мора.

Праздники и памятные даты 6 июля

6 июля в мире – Всемирный день кардиолога.

Сегодня: Всемирный день поцелуев, Всемирный день борьбы с зоонозными заболеваниями, День виртуальных объятий для виртуального ассистента.

6 июля в истории

6 июля 1415 года на костре сожгли одного из первых популярных протестантов – чеха Яна Гуса. Он был римско-католическим священником, ректором Пражского университета и реформатором церкви. В Чехии Гус – национальный герой. Подробнее.

6 июля 1483 года в Англии короновали короля Ричарда III – последнего из династии Йорков. Подробнее.

6 июля 1535 года в Англии казнили известного гуманиста, автора общественно-политического трактата «Утопия» Томаса Мора. Мор достиг вершин карьеры (поста лорда-канцлера) и рухнул в пропасть во время правления одного и того же короля — Генриха VIII. Подробнее.

6 июля 1871 года экспедиция, снаряженная властями Египта, прибыла в обнаруженную местными жителями Фиванскую гробницу (технически известную как TT320), содержавшую более 50 мумий фараонов и членов их семей, а также — погребальное снаряжение. Подробнее.

6 июля 1885 года французский микробиолог и химик Луи Пастер впервые (и успешно) опробовал вакцину против бешенства. Подробнее.

6 июля 1942 года Анна Франк и ее семья укрылись в тайном убежище в задней части здания, где располагались офис и склад компании ее отца. Дневник Анны Франк превратил историю ее семьи в одну из самых известных и хорошо задокументированных историй Холокоста. Ведь показал глазами маленькой девочки судьбу миллионов евреев, ставших жертвами нацистского режима.

Семья Франк переехала в Нидерланды из Германии в 1933 году, когда к власти пришел Гитлер. Они надеялись спастись от нацистских преследований в нейтральной стране. Однако уже 10 мая 1940 года немецкая армия вторглась в Нидерланды. Страна не смогла долго сопротивляться и была оккупирована. Отец Анны Отто Франк понимал угрозу и обратился к своим сотрудникам, чтобы те помогли обустроить убежище для семьи на случай, если придется исчезнуть из поля зрения оккупационных властей. Так появился «Дом Анны Франк» – место, вход в которое находился за передвижным книжным шкафом и был известен лишь нескольким доверенным людям. История этого тайника и того, как семья скрывалась в нем, описана в дневнике Анны. Она начала вести его еще до того, как семья перешла в убежище. Дневник девочке подарили на 13-летие – 12 июня 1942 года. Именно с этого дня начинаются ее записи. Конечно, не все они посвящены происходящим вокруг ужасам. Анна писала о повседневной жизни, отношениях с родными и друзьями, собственных переживаниях, но постепенно записи становились все более тревожными.

Перейти во флигель семья решила, когда сестра Анны, Марго, получила повестку о депортации в нацистский «трудовой лагерь». С этого момента семья исчезла из виду оккупационных властей. В течение двух лет им удавалось оставаться незамеченными прямо под носом у гестапо – благодаря людям, которые рисковали жизнью и передавали Франкам еду и припасы. К сожалению, эта история без счастливого финала. 4 августа 1944 года нацисты обнаружили тайное убежище. В то время там скрывались не только Отто Франк с семьей, но и еще четверо евреев. Восьмерых жителей флигеля и еще двух человек, которые помогали им скрываться (Виктора Куглера и Йоханнеса Клеймана), задержали и отправили в концлагеря. Анна с семьей оказалась в Освенциме. В начале 1945-го ее и сестру Марго перевели в другой концлагерь – Берген-Бельзен в Германии. Там девушки заболели тифом и умерли. Еще раньше дочерей в Освенциме умерла их мать Эдит Франк, как полагают, — от голода и истощения.

Виктор Куглер, Йоханнес Клейман и Отто Франк пережили заключение. Отто вернулся в Амстердам. Он уже знал о смерти жены, но еще надеялся найти живыми дочерей. Через несколько недель после возвращения он узнал, что обе погибли. Франка приютила его бывшая бухгалтер Мип Гиз, которая также помогала семье во времена их пребывания в тайном убежище. Ее допрашивали по этому делу, но не арестовали. Именно Мип Гиз передала осиротевшему отцу пять тетрадей и около 300 отдельных листов с записями Анны. Она нашла эти документы в укрытии семьи Франков вскоре после их ареста и сохранила. Именно так дневник Анны Франк пережил свою юную хозяйку. Его опубликовали в 1947 году на голландском языке, а в 1952-м перевели на английский. Эта книга в дальнейшем была переведена на более чем 70 языков и издана миллионными тиражами, став мировым бестселлером. Отто Франк всю жизнь сопровождал публикации дневника своей дочери и судился с теми, кто пытался доказывать, что этот документ – подделка. Он женился второй раз, но детей у него больше не было. Умер 19 августа 1980 года от рака легких.

6 июля 1957 года познакомились основатели группы «The Beatles», а также ее ведущие исполнители и авторы песен – Джон Леннон и Пол Маккартни. Подробнее.

6 июля 2022 года ракетным ударом армия РФ разрушила здание Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Погиб 40-летний сторож.

Церковный праздник 6 июля

6 июля чтят память преподобного Сысоя Великого. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день пошел дождь, то в течение недели погода будет сырой и пасмурной.

Радуга 6 июля предвещает хороший урожай ячменя.

Что нельзя делать 6 июля

Нельзя давать или брать деньги взаймы в этот день.

Запрещается пить и есть из посуды с трещинами.