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Сегодня 30 июня 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   30.06.2026
Оксана Горун
Сегодня 30 июня 2026: какой праздник и день в истории

30 июня в Украине – День арбитражного управляющего. В этот день 2022 года ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. В 1941-м во Львове провозгласили Декларацию о восстановлении Украинского государства. В 1936-м впервые опубликовали роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. В 1934-м в нацистской Германии состоялась «ночь длинных ножей». В 1908-м упал Тунгусский метеорит. В 1907-м родился главнокомандующий УПА Роман Шухевич. В 1894-м в Лондоне открыли Тауэрский мост. В 1559-м король Франции Генрих II получил смертельное ранение в рыцарском поединке.

Праздники и памятные даты 30 июня

30 июня в Украине – День арбитражного управляющего.

В мире – День социальных сетей, Международный день парламентаризма.

Также сегодня: Международный день астероида, Международный день Сейлор Мун (героини японского аниме).

30 июня в истории

30 июня 1559 года король Франции Генрих II получил смертельное ранение в рыцарском поединке с графом Монтгомери. Это произошло на праздничном турнире, который устроили в честь заключения мира между Францией и Испанией, а также женитьбы испанского короля на дочери Генриха II Елизавете Валуа. Одновременно сестра короля Маргарита выходила замуж за герцога Савойского. Трагедия произошла в первый день турнира, который планировался как трехдневный. Оба соперника – король и граф – сломали свои копья, и обломки копья Монтгомери пробились через забрало королевского шлема. Генрих получил ранение в левый глаз. Он не умер сразу. Лучшие врачи пытались спасти монарха. Ему даже стало лучше. Вечером Генрих слушал музыку и приказал продолжить празднование. Но на следующий день его состояние резко ухудшилось. Он скончался 10 июля. Корона перешла к старшему сыну Генриха и Екатерины Медичи — Франциску II, которому было 15 лет. Королями пришлось стать еще двум их сыновьям – Карлу IX и Генриху III. Со смертью Генриха III королевская династия Валуа прервалась.

30 июня 1894 года в Лондоне открыли самый знаменитый мост – Тауэрский. Подробнее.

Тауэрский мост в Лондоне
Фото: Fuzzypiggy

30 июня 1907 года родился главнокомандующий УПА Роман Шухевич. Подробнее.

30 июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (в Сибири) упал Тунгусский метеорит. Подробнее.

30 июня 1934 года в нацистской Германии состоялась «ночь длинных ножей». Подробнее.

30 июня 1936 года впервые опубликован роман американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Подробнее.

Роман Унесенные ветром
Первое издание романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, 1936 года. Фото: https://www.ebay.com/itm/176107900036

30 июня 1941 года во Львове Украинское национальное собрание провозгласило Декларацию о восстановлении Украинского государства. Подробнее.

30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. Подробнее.

Церковный праздник 30 июня

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева, или Фаддея, Симона Кананита и Иуды Искариота. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью была гроза, а к утру стихла, то день будет ясным.

Если во второй половине дня дождь, то он будет идти до вечера.

Если на закате небо золотистое, то ближайшие дни будут ясными и жаркими.

Что нельзя делать 30 июня

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя убирать и стирать.

Не рекомендуется стричь волосы.

Нельзя ссориться и вспоминать обиды.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июня в Украине – День арбитражного управляющего. В этот день 2022 года ВСУ выбили россиян с острова Змеиный".