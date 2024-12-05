Сегодня 5 декабря: какой праздник и день в истории

Сегодня – День волонтеров, в Украине – День работников статистики и День почвоведа. 5 декабря в разные годы родились украинские писатели Александр Олесь и Григор Тютюнник, жизнь которых была связана с Харьковом. В 1484-м Папа Римский издал буллу, которая положила начало охоте на ведьм. В 1560-м королем Франции стал Карл IX. В 1766-м бывший морской офицер Джеймс Кристи провел торги, ставшие началом истории аукциона «Кристиз». В 1994-м подписали Будапештский меморандум.

Праздники и памятные даты 5 декабря

В Украине 5 декабря – День работников статистики и День почвоведа.

В мире — Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.

Также отмечают: Всемирный день почв, Международный день ниндзя.

5 декабря в истории

5 декабря 1484 года Папа Римский Иннокентий VIII издал буллу «Summis desiderantes affectibus» («Всеми силами души»), которая дала старт охоте на ведьм. Подробнее.

5 декабря 1560 года королем Франции стал 10-летний Карл IX. Это произошло после смерти его старшего, 16-летнего, брата Франциска II. Тот пробыл на престоле чуть больше года. Хотя королевский возраст совершеннолетия во Франции составлял 14 лет, Франциск II, по сути, сам не руководил государством. Он делегировал большинство властных полномочий дядям своей юной жены Марии Стюарт — могущественным герцогам де Гизам. Мать Франциска Екатерина Медичи согласилась с этим, ведь у нее еще не было того уровня политического влияния, который обрела в дальнейшем. 5 декабря 1560-го Франциск умер от осложнений, полученных в результате болезни уха. Корона перешла к Карлу IX, и уже при нем Екатерина Медичи стала регентом и перехватила бразды правления государством. Карл царствовал во Франции более 13 лет.

Именно на время его правления пришелся пик противостояния между протестантами и католиками в стране. Уже в 1562-м произошла резня в Васси, с которой началась первая из серии гугенотских войн. Они с определенными перерывами и попытками примирения сторон продолжались следующие 30 лет. А одним из самых известных эпизодов, ассоциирующихся с этими событиями, стала Варфоломеевская ночь. Эту бойню гугенотов устроили в Париже 24 августа 1572 года — сразу после свадьбы одного из лидеров протестантов Генриха Наваррского (будущего короля Франции) на сестре Карла IX Маргарите Валуа. Организацию резни в столице современники приписали лично королю и его матери Екатерине Медичи. При этом историки до сих пор дискутируют по поводу роли Карла в тех событиях. Есть версии, что король не участвовал в их организации, но не смог (или не захотел) остановить резню, которую устроили герцоги де Гизы. Как бы там ни было, но подлое убийство гостей, съехавшихся на свадьбу в королевской семье, бросило тень на все дальнейшее правление Карла IX и династии Валуа в целом. А религиозные войны закончились уже после прихода к власти во Франции того самого Генриха Наваррского (Генриха IV), чью свадьбу превратили в кровавый спектакль.

Предполагают, что именно Варфоломеевская ночь безвозвратно повлияла на психическое состояние Карла IX и привела к ухудшению здоровья. Ведь уже менее чем через два года после нее король умер – от туберкулеза. Законных сыновей у Карла не было – за четыре года брака с Елизаветой Австрийской родился только один ребенок – дочь Мария Елизавета. Девочка была болезненной, как и отец, и умерла в возрасте 5,5 года. При этом незаконнорожденный сын короля от любовницы Мари Туше Шарль де Валуа, герцог Ангулемский, прожил долгую жизнь, дожив до 77 лет. Брат Карла IX Генрих III, унаследовав престол Франции, позаботился о племяннике, а после смерти Генриха Валуа сына Карла IX поддерживал следующий король — Генрих IV. Шарль стал успешным военным командиром времен Тридцатилетней войны и дослужился до звания генерал-лейтенанта французской армии.

5 декабря 1766 года бывший моряк, офицер Джеймс Кристи — старший провел аукцион в Лондоне, положивший начало истории аукционного дома «Кристис» – одного из двух самых влиятельных в мире. Подробнее.

5 декабря 1878 года в Сумской области родился украинский писатель Александр Олесь (Кандыба). Подробнее.

5 декабря 1931 года родился украинский писатель Григор Тютюнник. Подробнее.

5 декабря 1991 года независимость Украины признали Аргентина, Болгария, Боливия, РФ и Хорватия.

5 декабря 1994 года Украина, Великобритания, США и РФ подписали Будапештский меморандум. Подробнее.

Церковный праздник 5 декабря

5 декабря чтят память преподобного Саввы Освященного. Преподобный Савва Освященный жил в V веке в Каппадокии. Его отец был военачальником. Отправляясь на службу в Александрию, отец оставил мальчика на воспитание своему брату. На восьмом году жизни Савва поступил в монастырь святой Флавианы. И как родители не уговаривали после Савву вернуться в мир и жениться, он отказывался. В 17 лет парень принял монашеский постриг. Был послушником в разных монастырях до 30 лет, имел дар чудотворения. После 30 лет закрылся в пещере и только в субботу покидал затвор и приходил в обитель, где участвовал в богослужении и ел. Через некоторое время преподобному позволили вовсе не оставлять затвора, и святой Савва трудился в пещере в течение пяти лет. Со временем Савва покинул обитель и поселился в отдельной пещере у обители преподобного Герасима Иорданского. Так появилась Большая Лавра. По указанию с небес монахи создали в пещере церковь. За свою жизнь преподобный Савва основал еще несколько обителей. Также он известен тем, что написал первый устав церковных служб – Иерусалимский, принятый всеми Палестинскими монастырями. Святой умер в 532 году.

Народные приметы

Если снег 5 декабря начал таять – потепление будет и дальше.

Если дым из трубы стелется вниз – жди непогоды.

Если в печи трещат поленья – к холодам.

Что нельзя делать 5 декабря

Беременным женщинам 5 декабря нельзя мыть голову.

Лучше не планировать на этот день важных дел.