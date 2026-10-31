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Сегодня 31 октября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   31.10.2026
Оксана Горун
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Сегодня 31 октября 2026: какой праздник и день в истории

31 октября – Хэллоуин. В этот день 1517 года Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций. В 1922-м Бенито Муссолини стал премьер-министром Италии. В 1926-м от перитонита умер Гарри Гудини – фокусник, прославившийся своими трюками с освобождением из ловушек. В 1941-м завершили сооружение монумента четырем президентам США на горе Рашмор. В 2018-м в Индии открыли самую высокую статую в мире – Статую Единства.

Праздники и памятные даты 31 октября

31 октября в Украине и мире отмечают Хэллоуин. Подробнее об истории праздника.

Также сегодня: Международный день экономии (Всемирный день сбережений), Всемирный день городов, Международный день Черного моря, День волшебства, протестантские церкви отмечают День Реформации.

31 октября в истории

31 октября 1517 года католический священник Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций. Подробнее.

31 октября 1922 года Бенито Муссолини стал премьер-министром Италии. Подробнее.

31 октября 1926 года от перитонита скончался знаменитый фокусник Гарри Гудини. По распространенной версии, причиной его смерти стал удар в живот, который Гудини получил 22 октября от студента после выступления в Монреале. Фокусник комментировал силу своих мышц живота и их способность выдерживать сильные удары – и один из слушателей студент Дж. Гордон Уайтхед решил проверить, правда ли это. Он неожиданно нанес Гудини два удара, к которым тот не был готов. Однако единодушного вывода, что именно это стало смертельным для фокусника, нет.

Фокусник Гарри Гудини
Гарри Гудини в наручниках. Фото: Bettmann/Corbis, через The New York Times

«Через неделю Гудини умер. Итак, да, он умер после удара в живот. Но что явилось причиной смерти? Гудини уже чувствовал себя плохо за день до удара Уайтхеда, и на следующий день ему стало еще хуже, хотя, конечно, он продолжал выступать», — отмечает автор книги о Гарри Гудини Адам Бегли в статье Yale University Press.

24 октября Гудини осмотрел врач в Детройте. Он поставил диагноз – острый аппендицит. Однако фокусник не отменил представление, на которое уже продали билеты, и не поехал в больницу. В результате на операционный стол он попал только через сутки – 25 октября. В ходе операции оказалось, что аппендикс лопнул, начался перитонит. До появления антибиотиков это был фактически смертный приговор. Гудини прожил еще шесть дней.

«Удар Дж. Гордона Уайтхеда не вызвал аппендицита. Случай «травматического аппендицита» — аппендицита, вызванного травмой — по меньшей мере сомнительный: «Не была найдена причинно-следственная связь между травмой и аппендицитом, — согласно недавнему обзору хирурга дела Гудини, — и тот факт, что эти два события произошли в течение нескольких дней, следует рассматривать как стечение обстоятельств». Аппендицит вызван бактериальной инфекцией, а не ударом в живот. Что касается идеи о том, что кулак Уайтхеда мог разорвать орган, хронология исключает ее: даже Гудини не смог бы пережить девять дней с разорванным аппендицитом», — комментирует Адам Бегли.

31 октября 1941 года завершили создание монумента четырем президентам США на горе Рашмор. Подробнее.

Монумент на горе Рашмор в США
Фото: Thomas Wolf, www.foto-tw.de

31 октября 1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди погибла от рук своих телохранителей. Подробнее.

31 октября 1999 года в Украине состоялся первый тур выборов президента, по результатам которого действующий президент Леонид Кучма смог вывести во второй тур с собой наиболее выгодного из возможных кандидатов – коммуниста Петра Симоненко. Подробнее.

31 октября 2018 года в Индии открыли самую высокую статую в мире — Статую Единства. Подробнее.

Церковный праздник 31 октября

31 октября чтят память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула. Подробнее.

Народные приметы

Если птицы сидят нахохлившись – будет затяжная непогода.

Если утром идет снег, то зима будет теплой и придет нескоро.

Что нельзя делать 31 октября

Нельзя лениться.

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя отказывать людям в помощи.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 октября – Хэллоуин. В этот день 1517 года Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций".