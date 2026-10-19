Запад Украины больше не по карману? Где дешевле пережить зиму

МГ «Объектив» выясняла, как подорожала аренда жилья на западе Украины, когда там обвалятся цены и где можно снять квартиру существенно дешевле, чем в Ужгороде и Львове.

Вслед за активными обстрелами россиян по столице и всем прифронтовым областным центрам – Харькову, Сумам, Чернигову, Запорожью – украинцев постигла новая беда: цены на аренду жилья на условно безопасном западе страны стремительно рванули вверх.

Цены на аренду жилья в Ужгороде как во Франции или Словакии

Особенно в этом отметилось Закарпатье: стоимость аренды на квартиры в Ужгороде приблизилась к ценам в Европейском Союзе: за двухкомнатные квартиры просят 650, 750, а иногда и 1000 долларов. По схожим ценам арендуют жилье во Франции, Германии и соседней Словакии.

Больше всего в Ужгород приехало именно киевлян. По наблюдениям риелтора Татьяны Русиной, 90% сделок на аренду в областном центре заключают с жителями столицы.

«Очень много киевлян. Они даже удивляются, как можно спать, чтобы было тихо», — отмечает женщина.

В других городах Закарпатья, например, в Мукачево, соотношение киевлян и харьковчан 50 на 50.

«У меня есть клиенты-харьковчане, они перенесли свой бизнес. Харьковчане вообще предприимчивы, хотят что-то делать, бизнес открывают. И все говорят, что вернутся домой, в Харьков, как только закончится война», – рассказала Татьяна Русина.

Ужгородскую риелтора также впечатляют нынешние цены на аренду жилья.

«Вы себе не представляете, оно поднялось буквально теперь, когда начались непрерывные обстрелы. Теперь аренды, которые стоили 450, уже по 650 евро. И еще такая история есть, что покупают жилье у нас не только закарпатцы, но и люди с востока, а потом сдают своим. И еще цены поднимают», – говорит Татьяна Русина.

В Ужгороде упадут цены на жилье, когда прекратятся обстрелы Киева

Среди нынешних арендодателей в Ужгороде действительно немало бывших переселенцев, 50% – это не местные, подтверждает совладелец агентства недвижимости Valion Андрей Правдин. Условные киевляне или харьковчане вкладывались в квартиры в новостройках в Закарпатье, которые теперь и сдают.

Причиной стремительного подорожания стал большой и резкий спрос и ограниченное предложение, ведь Ужгород довольно небольшой город. Также Правдин считает, что искусственно надутые цены на аренду жилья напрямую зависят от ситуации в столице и будут держаться, пока не прекратятся обстрелы.

«Когда это произойдет, зависит от «соседей». Но как только ситуация в Киеве наладится, успокоится, еще месяц-два люди будут наблюдать, а потом начнут массово высвобождать квартиры и возвращаться домой. И тогда произойдет откат цен на уровень 2025 года», — спрогнозировал совладелец агентства недвижимости.

Риелторы советуют присмотреться к частным домам

Во Львове цены на аренду жилья с начала осени тоже выросли, не так, как в Ужгороде, но на 25%, рассказала МГ «Объектив» риелтор Валентина Луценко.

«Но я лично говорю, что это неоправданно. Потому что сейчас начнется отопительный сезон, возрастут коммунальные платежи, потянут ли люди? Ведь не только миллионеры приехали», — отмечает львовская риелтор.

Недавно она искала квартиру с бюджетом до 20 тысяч гривен для молодой девушки и говорит, что ничего приличного за эти средства предложить клиентке не смогла.

А тем, кто планирует зимовать на Львовщине, Валентина Луценко советует обратить внимание на частные дома, которые намного автономнее квартир. Правда, во Львове за аренду усадьбы просят около 1500 долларов.

«Но если за городом, не очень модные, можно спокойно снять дом маленький и за 15, и за 20 тысяч гривен. Там есть хотя бы вода своя, там какие-то колодцы, какие-то печки, чтобы можно протопить. И тут же можно поставить генераторы, это не на балконе», — обосновывает Валентина Луценко.

«Если будут выключать свет, не будет ни аренды, ни продаж»

После того, как реактивные «шахеды» на прошлой неделе уже протоптали дорожку во Львов, желающих арендовать жилье сразу стало меньше.

«Как начались налеты, «прилеты», у меня сегодня нет звонков, и вчера не было. А если, не дай Бог, будут выключать свет, не будет у нас ни аренды, ни продаж», — прогнозирует Валентина Луценко.

Также Луценко не исключает отток людей из Львова.

«На днях знакомые из Ровно сняли квартиру-студию в Болгарии за 200 евро. Женщина говорит, что ей легче пересидеть там зиму. Платить меньше, небольшая коммуналка, а еще солнце, воздух, море. У кого есть возможность, я думаю, будут уезжать», — отмечает львовянка.

Где в ЕС арендовать жилье дешевле, чем на западе Украины

«Объектив» решил сравнить цены на аренду жилья в ближайших к Украине странах.

Выяснилось, что в соседних Румынии и Молдове цены на недвижимость ниже, чем в Ужгороде и Львове. Так, в центре жудеца Марамуреш (жудец — это административно-территориальная единица Румынии, аналог украинской области — при. ред.) в городе Бая-Маре можно арендовать двухкомнатную квартиру в среднем за 414 евро в месяц.

Студия (1 комната) на 23-40 кв. м будет стоить в месяц от 220 до 250 евро. 2-комнатные квартиры площадью 38-69 кв. м стоят от 250 до 370-400 евро в месяц. А за 3-комнатные квартиры площадью 50-119 кв. м просят от €260 до €1100/месяц – все зависит от состояния.

В столице Румынии Бухаресте цена на 2‑комнатные апартаменты колеблется от 500 до 600 евро в месяц. В окрестностях или в старых кварталах цены на жилье стартуют от 350–400 евро, тогда как в новых кварталах или центральных районах они могут достигать 700–800 евро.

В солнечной Констанце на берегу Черного моря однокомнатная студия стартует от 250 евро.

В столице Молдовы Кишиневе одно и 2-комнатные квартиры можно арендовать в среднем за 400 – 500 евро.

Средняя цена долгосрочной аренды квартиры в словацких Кошицах составляет примерно от 750 до 890 евро в месяц (общий диапазон от €340 до €2200 в месяц).

В Польше средний показатель по стране составляет около 800 евро (3500 злотых) в месяц за квартиру. Самое дорогое жилье в Варшаве:

• студии (20–30 м²) стоят 640–732 евро (2800–3200 злотых),

• 2 комнаты (40-55 м²): 915 -1100 евро (4000-4800 злотых),

• 3 комнаты (60-75 м²): 1259 -1600 евро (5 500-7 000 злотых).

Дешевле всего арендовать жилье в городе Лодзь, где за студию просят 320-390 евро (1400-1700 злотых), двухкомнатная квартира будет стоить 450-550 евро (2000-2400 злотых), а трехкомнатная 595 — 730 евро (2).