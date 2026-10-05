Фигурант Миротворца незаконно получил в Харькове здание — прокуратура

Мошенническую схему с недвижимостью с привлечением фигуранта Миротворца организовала фирма в Харькове, которая занимается техобслуживанием автомобилей.

В областной прокуратуре сообщили, что в 2018 году нежилое здание площадью почти 157 кв. м в Харькове было зарегистрировано как объект недвижимости с нарушением требований законодательства. Документы о принятии в эксплуатацию отсутствовали, почтового адреса присвоено не было и земельный участок для этой цели, соответственно, не предоставлялся.

Право собственности было оформлено на мужчину из Донецкой области, данные о котором содержатся в открытом доступе на сайте «Миротворец» из-за совершения действий против основ национальной безопасности Украины.

«Совокупность выявленных фактов указала на фиктивность первичной регистрации объекта, возведенного без разрешений», — говорят в прокуратуре.

Всего через три месяца незаконно зарегистрированное сооружение отчуждено по долям (по 1/2) в пользу общества с ограниченной ответственностью (ООО). Такая схема с заключением договоров купли-продажи позволила формально обойти требования законодательства по обязательному указанию кадастрового номера земельного участка.

В дальнейшем это самовольное строительство стало основанием для внеконкурентного получения в аренду коммунальной земли площадью 0,0226 га до 2046 года без проведения обязательных земельных торгов. Предприятие организовало там бизнес по предоставлению услуг по техническому обслуживанию автомобилей (СТО и шиномонтаж).

Учитывая, что земля под строительство не отводилась, а городской совет не давал разрешений на возведение объекта, прокуратура обратилась в суд.

Суд полностью удовлетворил требования прокуроров: спорное помещение признано объектом самовольного строительства, договор аренды земельного участка — недействительным; ответчика обязано передать здание в собственность общины города.

Сейчас длится срок на апелляционное обжалование.

Напомним, в Харькове прокуроры добились судебного решения, которое обязывает предприятие освободить участок площадью почти 3,7 га в Киевском районе. Стоимость этой земли оценивают более чем в 130 миллионов гривен.