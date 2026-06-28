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Фейковый ЖК: у фирмы забрали землю в Харькове стоимостью 130 млн грн

Общество 14:59   28.06.2026
Елена Нагорная
Фейковый ЖК: у фирмы забрали землю в Харькове стоимостью 130 млн грн

В Харькове прокуроры добились судебного решения, которое обязывает предприятие освободить участок площадью почти 3,7 га в Киевском районе. Стоимость этой земли оценивают более чем в 130 миллионов гривен.

По данным следствия, в 2021 году ООО обратилось в городской совет, чтобы получить разрешение на разработку технической документации для раздела этого участка под строительство жилого комплекса, сообщили в областной прокуратуре.

Поводом для передачи земли стало то, что на ней якобы расположены нежилые здания, принадлежащие фирме. Право собственности на эти «сооружения» ООО оформило в Госреестре вещных прав еще в 2017 году на основании договора купли-продажи и регистрационного удостоверения КП «Харьковское БТИ», датированного якобы 2002 годом.

Однако прокурорская проверка выявила, что зданий на участке на самом деле никогда не было. Спутниковые снимки показали, что единственный объект появился на этой земле только в феврале 2022 года. Фактический осмотр зафиксировал, что «недвижимость» — это просто сложенные друг на друга бетонные блоки в форме буквы «Г», которые даже не скреплены между собой. Кроме того, официальная информация БТИ подтвердила, что указанное регистрационное удостоверение в 2002 году предприятию вообще не выдавалось.

Учитывая то, что участок под строительство не отводился, а документы оказались фиктивными, прокуроры обратились с иском в суд. Хозяйственный суд обязал ООО освободить спорную землю, снести самовольную конструкцию и привести участок в пригодное для использования состояние.

Как сообщала МГ «Объектив», ранее по аналогичной схеме с бетонными блоками прокуроры вернули громаде землю стоимостью более 26,5 миллиона гривен вблизи Журавлевского гидропарка.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 14:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прокуроры добились судебного решения, которое обязывает предприятие освободить участок площадью почти 3,7 га в Киевском районе.".