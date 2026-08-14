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Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет

Общество 15:27   14.08.2026
Виктория Яковенко
Женщина, сын которой выпал из окна в Харькове, «сядет» на 5 лет

В суде правоохранители доказали, что 29-летняя харьковчанка, пренебрегая родительскими обязанностями, допустила гибель 4-летнего сына и поставила под угрозу жизнь 3-летней дочери.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что трагедия произошла 7 мая на Ново-Баварском проспекте.

«Мать-одиночка с утра пошла на подработку и оставила двоих малолетних детей самих в закрытой квартире на четвертом этаже. В это время мальчик залез на подоконник, потерял равновесие и выпал из окна. От полученных травм ребенок умер в карете скорой», — отметили правоохранители.

В квартире женщины обнаружили второго ребенка – девочку с признаками обезвоживания, которой на тот момент еще не исполнилось трех лет, рассказали в прокуратуре.

приговор матери, чей сын выпал из окна в Харькове

приговор матери, чей сын выпал из окна в Харькове

Сама мать возвращалась домой только к вечеру и даже не догадывалась о гибели сына. Ее задержали на улице возле дома, говорят правоохранители. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь и передали в патронатную семью. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

В прокуратуре говорят: в суде мать полностью признала вину. Ее признали виновной в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства, повлекшего смерть (ч. 3 ст. 135 УКУ), и злостного неисполнения родительских обязанностей, повлекшего тяжкие последствия (ст. 166 УК). Ей назначили 5 лет тюрьмы.

Отдельно прокуратура передала в суд дело главы районной службы по делам детей, ей инкриминируют служебную халатность. По данным следствия, она годами игнорировала сигналы об опасности для жизни и здоровья брата и сестры и не приняла необходимые меры. Чиновницу отстранили от должности.

приговор матери, чей сын выпал из окна в Харькове

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 15:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суде правоохранители доказали, что 29-летняя харьковчанка, пренебрегая родительскими обязанностями, допустила гибель 4-летнего сына и поставила под угрозу жизнь 3-летней дочери.".