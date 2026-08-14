Сколько выбитых окон закрыли в Харькове за неделю (фото)

За неделю специалисты КСП «Инженерные сети» закрыли 71 окно после вражеских ударов, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, коммунальщики обработали почти 80 обращений по поводу неисправности домофонов, отремонтировали 60 приборов учета электроэнергии, восстановили 16 систем автоматического доступа к укрытиям. Также специалисты выполнили ряд заявок по возобновлению услуг телевидения и интернета, ремонту систем видеонаблюдения и т.д.

«Параллельно предприятие продолжает вести учет деятельности всех коммунальных служб города — за неделю было зафиксировано более 17,7 тыс. обращений по поводу текущих ремонтов», — добавили в мэрии.

Напомним, на проспекте Байрона в Харькове продолжается восстановление многоквартирного дома. В результате вражеской атаки там были повреждены опорная стена, кровля и перекрытие между первым и вторым этажами. Также были выбиты окна, а пожар повредил балкон в одной из квартир, напомнили в Харьковском горсовете. Что уже сделали в доме.

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