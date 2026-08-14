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Сколько выбитых окон закрыли в Харькове за неделю (фото)

Общество 12:32   14.08.2026
Виктория Яковенко
Сколько выбитых окон закрыли в Харькове за неделю (фото) Фото: Харьковский горсовет

За неделю специалисты КСП «Инженерные сети» закрыли 71 окно после вражеских ударов, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, коммунальщики обработали почти 80 обращений по поводу неисправности домофонов, отремонтировали 60 приборов учета электроэнергии, восстановили 16 систем автоматического доступа к укрытиям. Также специалисты выполнили ряд заявок по возобновлению услуг телевидения и интернета, ремонту систем видеонаблюдения и т.д.

«Параллельно предприятие продолжает вести учет деятельности всех коммунальных служб города — за неделю было зафиксировано более 17,7 тыс. обращений по поводу текущих ремонтов», — добавили в мэрии.

окна закрывают в Харькове после обстрелов
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, на проспекте Байрона в Харькове продолжается восстановление многоквартирного дома. В результате вражеской атаки там были повреждены опорная стена, кровля и перекрытие между первым и вторым этажами. Также были выбиты окна, а пожар повредил балкон в одной из квартир, напомнили в Харьковском горсовете. Что уже сделали в доме.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2026 в 12:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю специалисты КСП «Инженерные сети» закрыли 71 окно после вражеских ударов, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.".