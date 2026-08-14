Прифронтовые громады получили больше двух миллиардов гривен от правительства

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительство выделяет 2,3 миллиарда гривен, которые получат в качестве поддержки прифронтовые громады.

В основном, эти деньги выделяют на зарплаты людей, которые работают в чрезвычайно сложных условиях, отметил Корецкий.

«Распределили дотации между областными бюджетами, но что важно – между бюджетами 179 территориальных громад всех прифронтовых регионов. Это – конкретная поддержка людей, которые сегодня работают в сложнейших условиях – педагоги, медики, социальные работники и другие. Также направляем более 136 миллионов Запорожской области – на выплату зарплат работникам, работающим на территориях активных боевых действий», – сказал премьер-министр.

Напомним, в конце июля премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал, что приняли решение выделить 419 миллионов гривен на зарплаты работникам прифронтовых ОВА и районных администраций. Деньги получат шесть регионов. Такое решение, объяснил Корецкий связано с тем, что «люди живут и работают в чрезвычайно сложных условиях». Поэтому, акцентировал премьер, они должны получать особенное внимание и поддержку правительства.