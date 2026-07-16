«Верните Федорова»: в Украине начались акции в поддержку Министра обороны

В разных городах Украины сегодня, 16 июля, начались акции в поддержку министра обороны Михаила Федорова. Люди выступают против его увольнения, а также назначения на должность Игоря Клименко, возглавлявшего МВД.

Акции проходят в разных крупных городах Украины, в тому числе – и в Харькове.

В поддержку Федорова вышли и жители столицы. Журналисты издания «Украинская правда» в места событий пишут, что в Киеве собрались, как минимум, несколько сотен людей. Их количество продолжает увеличиваться.

«Все они держат картонки с надписями «Федоров — министр обороны», «За что?», «Не трогайте то, что работает», «Прочь руки от Федорова», «Верните Федорова», «Власть до сих пор у народа». Также граждане скандируют «Позор» и «Федоров – министр обороны», – передают журналисты.

Также такие акции проходят в Полтаве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Одессе, Днепре, Житомире и Чернигове, пишут местные издания.

Видео: «Украинская правда»

Ранее издание «Украинская» правда сообщила, что по данным собственных источников, президент Владимир Зеленский решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны Украины. Вместо него глава государства планирует предложить Игоря Клименко – главу МВД. По информации УП, основной причиной такого решения стал конфликт между МО и Главкомом Александром Сырским.

«Они живут в двух разных мирах. Миша хочет всё цифровизировать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга», – процитировал УП слова президента один из депутатов.

Еще одна причина увольнения Федорова – проваленная, по мнению президента, реформа мобилизации.

«Зеленский сказал, что если 23 сентября Путин объявит всеобщую мобилизацию, то всем будет не до шуток и цифровых реформ. Нужно разобраться с мобилизацией до этого», — передает слова главы государства один из депутатов «Слуги народа».

Сам Михаил Федоров написал, что служить украинскому народу на должности МО было для него большой честью. Также он подвел итоги успехов своей команды, а также рассказал, что выполнить не успели.