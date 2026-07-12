Сегодня 12 июля 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День рыбака. 12 июля 1543 года в последний раз женился английский король Генрих VIII (на шестой из своих жен). В 1917-м во время Первой мировой войны немецкая армия впервые использовала против врага газ иприт. В 1962-м дала свой первый концерт группа «The Rolling Stones». В 1989-м в СССР последний раз казнили воина УПА. В 1997-м родилась Малала Юсуфзай, ставшая в 17 лет лауреаткой Нобелевской премии мира. В 2012-м в селе Окобо в штате Риверс (Нигерия) произошла большая трагедия, унесшая жизни около сотни человек.

Праздники и памятные даты 12 июля

Второе воскресенье июля в Украине – это День рыбака.

12 июля в мире – Всемирный день бортпроводника, Международный день борьбы с песчаными и пылевыми бурями.

Также сегодня: Международный день Малалы (в честь лауреатки Нобелевской премии мира Малалы Юсуфзай), Международный День бумажного пакета, День разноцветных глаз.

12 июля в истории

12 июля 1543 года шестой раз женился «самый женатый» английский король Генрих VIII. Последней его избранницей, которой удалось все же пережить мужа, стала Екатерина Парр. Подробнее.

12 июля 1917 года армия Германии во время Ипрской битвы в рамках Первой мировой войны впервые использовала ядовитый газ, по месту использования получивший название иприт. Подробнее.

12 июля 1962 года дала свой первый концерт британская группа «The Rolling Stones». Подробнее.

12 июля 1989 года произошла последняя в СССР казнь украинского воина УПА и члена ОУН. Жертвой режима стал Иван Гончарук. Подробнее.

12 июля 1996 года президент Украины Леонид Кучма и глава Верховной Рады Александр Мороз подписали Закон «О принятии Конституции Украины и введении ее в действие».

12 июля 1997 года родилась Малала Юсуфзай, ставшая в 17 лет лауреаткой Нобелевской премии мира. Подробнее.

12 июля 2012 года в селе Окобо в штате Риверс (Нигерия) произошла большая трагедия, унесшая жизни около сотни человек. Все началось с ДТП: автоцистерна, перевозившая бензин, пыталась избежать столкновения с двумя автомобилями и автобусом, съехала в кювет и опрокинулась. Местные жители начали собирать вытекавшее горючее. Через некоторое время оно вспыхнуло, и пожар охватил толпу. Погибли не менее 95 человек, а десятки получили тяжелые ожоги. В разных источниках окончательное количество погибших колеблется от 95 до более 120, поскольку часть пострадавших скончалась позже в больницах.

Церковный праздник 12 июля

12 июля чтят память мучеников Прокла и Иллария. Подробнее.

Народные приметы

Если с березы уже начинают опадать листья, то осень будет ранняя.

Если облака плывут против ветра, будет дождь.

Погода в этот день определяет, какими будут следующие 40 дней.

Что нельзя делать 12 июля

Нельзя выходить на улицу ночью.

Лучше не жечь костер – день считается пожароопасным.