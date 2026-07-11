БпЛА «Италмас» ударил по Харькову: что известно

«Прилет» зафиксировали в Немышлянском районе.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, ударил вражеский дрон «Италмас». Подробности выясняют.

Напомним, определенное техническое решение для защиты Харькова от FPV на оптоволокне разработали и успешно опробовали накануне совместно с военными. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос МГ «Объектив» о мерах по защите от таких дронов. Он подчеркнул, что над подобными вопросами город работает совместно с Силами обороны, поскольку самостоятельно определять места для тех же антидроновых сеток и устанавливать их мэрия не имеет полномочий. Поскольку первые тесты технического решения против FPV на оптоволокне прошли успешно, дальше, по словам Терехова, начинается «определенный процесс». Кроме того, мэр заверил: при наличии возможности в Харькове будут продолжать наращивать и количество обычных железобетонных безопасных остановок.