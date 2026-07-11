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БпЛА «Италмас» ударил по Харькову: что известно

Происшествия 10:40   11.07.2026
Виктория Яковенко
БпЛА «Италмас» ударил по Харькову: что известно Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

«Прилет» зафиксировали в Немышлянском районе.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, ударил вражеский дрон «Италмас». Подробности выясняют.

Напомним, определенное техническое решение для защиты Харькова от FPV на оптоволокне разработали и успешно опробовали накануне совместно с военными. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, отвечая на вопрос МГ «Объектив» о мерах по защите от таких дронов. Он подчеркнул, что над подобными вопросами город работает совместно с Силами обороны, поскольку самостоятельно определять места для тех же антидроновых сеток и устанавливать их мэрия не имеет полномочий. Поскольку первые тесты технического решения против FPV на оптоволокне прошли успешно, дальше, по словам Терехова, начинается «определенный процесс». Кроме того, мэр заверил: при наличии возможности в Харькове будут продолжать наращивать и количество обычных железобетонных безопасных остановок.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2026 в 10:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» зафиксировали в Немышлянском районе.".