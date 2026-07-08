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Сегодня 8 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   08.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 8 июля 2026: какой праздник и день в истории

8 июля 52 года до н.э. принято считать датой основания Парижа. В 1709-м состоялась Полтавская битва, в которой украинцы вместе со шведами вышли против московитов Петра I. В 1973-м родился Валерий Залужный, а в 1839-м – Джон Рокфеллер. В 1994-м умер Ким Ир Сен – человек, который сделал Северную Корею такой, какая она сейчас. В 2023-м командиры обороны «Азовстали» вернулись из Турции в Украину. В 2024-м РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе — по больнице Охматдет в Киеве.

Праздники и памятные даты 8 июля

8 июля в мире – Всемирный день борьбы с пищевой аллергией.

Также сегодня: День бодиарта.

8 июля в истории

8 июля 52 г. до н. э. принято считать датой основания Парижа. Подробнее.

8 июля (по старому стилю – 27 июня) 1709 года произошло трагическая для шведской армии Карла XII и казаков украинского гетмана Ивана Мазепы битва под Полтавой.  Подробнее.

8 июля 1839 года родился первый долларовый миллиардер мира Джон Рокфеллер. На момент смерти его состояние составило 1,4 млрд долларов США. Подробнее.

8 июля 1973 года родился бывший Главнокомандующий ВСУ и Герой Украины Валерий Залужный. Подробнее.

Залужный в штатском
Фото: Валерий Залужный/Telegram

8 июля 1994 года умер Ким Ир Сен – человек, который сделал Северную Корею такой, какая она сейчас.  Подробнее.

8 июля 2023 года герои обороны «Азовстали» вернулись из Турции в Украину. Подробнее.

8 июля 2024 года россияне совершили масштабную ракетную атаку по Украине. Под ударами были: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Среди целей, которые враг поразил в столице — детская больница Охматдет. Подробнее.

Удар по Охматдиту в Киеве 2024 год
Фото: МВД Украины

Церковный праздник 8 июля

8 июля чтят память великомученика Прокопия. Подробнее.

Народные приметы

Если 8 июля стоит жара, то в следующие 40 дней будет жарко.

Если земля утром сухая, то и в августе будет сухо.

Если утренняя роса до полудня не высохла, то будет похолодание.

Что нельзя делать 8 июля

Нельзя начинать новые дела, менять работу или отправляться в путь.

Нельзя лениться. Этот день идеально подходит для физического труда.

Нельзя купаться в открытых водоемах.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 июля 52 года до н.э. принято считать датой основания Парижа. В 1709-м состоялась Полтавская битва, в которой украинцы вместе со шведами вышли против московитов Петра I".