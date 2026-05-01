Чуда не случилось: женщин -«уклонисток» не сняли с военного учета в ТЦК
Несмотря на громкие заявления и обещания с трибуны Верховной Рады министра обороны Украины Михаила Федорова, более полусотни женщин, внезапно оказавшихся без своего ведома на военном учете, там и остаются. Хотя Федоров лично пообещал, что их снимут с воинского учета до конца апреля. Ранее представители Минобороны заявляли, что не имеют законного механизма, чтобы снять женщин с учета. Якобы следует вносить изменения в законодательство. Однако оказалось, что в стране уже есть закон, в котором прописан необходимый механизм. Но его почему-то до сих пор не применили.
«Обезличивание» в «Реестре+» оказалось хитростью
Все эти рассказы, согласно которым сначала «обезличат», а потом уберут с учета, оказались ложью, говорит «неожиданная уклонистка» Ирина Логинова. Она первой подняла проблему того, как гражданских женщин без их ведома делают военнообязанными. А в придачу — подают в розыск в качестве злобных уклонисток. Сама Логвинова оказалась в такой ситуации стараниями Шевченковского районного ТЦК Харькова. А потом обнаружила, что далеко не одна такая.
«Сейчас мы просто не видим свои сведения в «Реестре+». Тем, кто громче других об этом говорил, закрыли доступ к нему. А всю информацию о нас оставили, ее отлично видят в ТЦК», — рассказывает Ирина.
Она не скрывает разочарования. Месяц прошел, но Минобороны так и не выполнило обещание исправить ошибку ТЦК.
«Я написала представителю Минобороны во вторник, что же это за «обезличивание», если все мои данные есть в реестре, я на учете и меня легко найти? Единственное, что я сама себя не могу найти. На что он уже ответил, что сделали «заглушки», благодаря которым вы действительно себя не видите», – говорит товарищ по несчастью Ирины харьковчанка Галина Цехмистро.
В Минобороны не знают закон?
Долгое время женщинам, по их словам, представители Минобороны и ТЦК рассказывали, что пока никаких законных оснований для того, чтобы убрать информацию о них из «Реестра+», не существует. Мол, нужно ждать, пока нардепы примут соответствующий закон. На какой стадии разработка нужного законопроекта «Объектив» спросил у законотворцев. И оказалось, что в законодательстве все нужные нормы уже есть.
Все эти вопросы могут решить постановлением Министерства обороны, говорит народный депутат Александр Бакумов и сразу открывает давно действующий закон.
«Сведения о гражданах, не являющихся призывниками, военнообязанными и резервистами, уничтожаются субъектами реестра, согласно порядку ведения реестра, утвержденного держателем реестра. Статья 13 закона Украины «О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов». Часть 2 статьи 13 – законом все урегулировано. Административным держателем реестра является Министерство обороны. Согласно этому порядку все данные уничтожаются, то есть удаляются, если это лицо, которое внесли, не является военнообязанным призывником и резервистом. Верховная Рада Украины свою работу проделала на 100% в этом случае давно, еще закладывая это в основу закона», — пояснил Бакумов.
Также не соответствует действительности информация, что нужно принять новый закон, чтобы убрать этих женщин из «Реестра+».
Женщины, которых поставили на воинский учет, снова обратятся к Правительству
«Я знаю, что этот вопрос был, и им занималось Министерство обороны и, соответственно, они должны были его решить в рабочем порядке. А если Министерство обороны пытается что-нибудь затормозить, давайте мы подготовим запрос или обращение. Дайте мне этих женщин, кого не исключили из реестра. И мы снова поднимем этот вопрос, и будем решать его в официальном порядке с правительством», — подытожил Александр Бакумов.
Что, собственно, редакция МГ «Объектив» и сделала, соединив пострадавших женщин с нардепом. Мы продолжим наблюдать за этой ситуацией, пока все данные о гражданских женщинах не уничтожат, согласно действующему закону, из реестра военнообязанных.
Чтобы окончательно расставить все точки над «І», мы обратились за официальным комментарием к Министерству обороны, процитировав закон, чем, кажется, удивили пресс-службу учреждения. Официальный ответ Минобороны, как только редакция получит его, мы опубликуем на нашем сайте.
Читайте также: Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Если вам интересна новость: «Чуда не случилось: женщин -«уклонисток» не сняли с военного учета в ТЦК», то посмотрите больше в разделе Интервью на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 18:11;