Великий дизайнер и основатель модного дома Валентино Гаравани умер в Риме

Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет: Его похороны состоятся в Риме в пятницу, 23 января, сообщает Il Messaggero.

«Великий дизайнер скончался сегодня в тишине своей римской резиденции, в окружении любви близких», — сообщили Фонд Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти.

Император Моды

Валентино Гаравани родился 11 мая 1932 года в Вогере, но именно Рим принес ему успех: после непродолжительного пребывания в Париже, где он работал, среди прочих, у Ги Лароша, он вернулся в Италию. Именно в Риме он основал свой бренд, в 1959 году открыл свою первую мастерскую. Его партнер Джанкарло Джамметти, тогда еще студент-архитектор, отвечал за финансовую сторону дела.

В 1962 году он добился огромного успеха: его первая коллекция, представленная на выставке Питти во Флоренции, поразила всех: французское издание Vogue посвятило ему две страницы, утвердив его в качестве одного из самых популярных кутюрье в мире. Он был настолько популярен, что в 1971 году его сфотографировал Энди Уорхол: его знаменитый задумчивый профиль на красном фоне стал частью коллективного воображения.

Валентино Ред

Пожалуй, первым стилистическим элементом, который приходит на ум при упоминании Валентино Гаравани, является его оттенок «красный Валентино». Яркий, чувственный и невероятно шикарный красный цвет, находящийся где-то между карминовым, малиновым и кадмиевым. Легенда гласит, что Валентино вдохновился этим оттенком во время отпуска в Испании.

Стиль Валентино

За прошедшие годы Валентино стал воплощением итальянской элегантности и моды. Никто не одевал женщин из высшего общества так, как он, от Жаклин Кеннеди Онассис до Элизабет Тейлор, Шэрон Стоун, Линды Евангелисты и Джулии Робертс, которая надела одно из его платьев, чтобы получить «Оскар» за фильм «Эрин Брокович».

Наследие

В 2007 году Валентино покинул пост главы своего модного дома. Его наследниками стали Мария Граци Кьюри и Пьер-Паоло Пиччоли, которые с 1999 года отвечали за аксессуары и в течение года стали креативными директорами бренда, продолжив его наследие. Новое руководство Valentino на протяжении нескольких лет находится в руках Алессандро Микеле.