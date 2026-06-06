Сегодня 6 июня 2026: какой праздник и день в истории

6 июня в Украине – День журналиста. В этот день в 1654 году шведская королева Кристина отреклась от престола. В 1882-м запатентовали электрический утюг. В 1933-м открылся первый в мире автокинотеатр. В 1944-м стартовала первая часть операции Оверлорд, которую советские историки называли открытием Второго фронта. В 2023-м российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

Праздники и памятные даты 6 июня

6 июня в Украине – День журналиста.

В мире — День гордости атеиста, Всемирный день борьбы с вредителями, Всемирный день трансплантологии.

Первая суббота июня – это Международный день настольных игр.

Также сегодня: День садоводства, Всемирный день зеленых крыш, День кинотеатра под открытым небом, День рождения игрушки «Йо-йо», Всемирный день «Тетриса».

6 июня в истории

6 июня 1654 года шведская королева Кристина отреклась от престола в пользу двоюродного брата Карла-Густава. Кристина была дочерью короля Швеции Густава II Адольфа. Ее отец вошел в историю своей страны как реформатор армии и флота и покровитель образования. Он был образованным человеком, знал ряд европейских языков и латынь. Сыновей у короля и королевы Марии-Элеоноры Бранденбургской не было. О матери наследницы историки пишут, что она была эмоционально нестабильна и очень религиозна и почти не участвовала в воспитании дочери. Этим занималась тетя – пфальцграфиня Екатерина. Кристина росла способной. Она в совершенстве владела семью языками, в том числе латынью, активно интересовалась политикой и всегда уделяла повышенное внимание искусству. Девушка понимала, что наиболее вероятно то развитие событий, при котором именно она унаследует корону. Историки предполагают, что образцом для себя Кристина избрала королеву Англии Елизавету I.

Одним из свидетельств в пользу такой теории может быть категорический отказ шведской принцессы от брака. Она отказала всем претендентам, когда-либо добивавшимся ее согласия. Когда же парламент страны обеспокоился вопросом престолонаследия, то Кристина ответила, что королем после нее станет кузен – Карл-Густав Пфальцкий. Это предполагало переход королевской власти к другой ветви рода.

Королевой дочь Густава II Адольфа стала после гибели отца на Тридцатилетней войне. Во время своего правления она проявила реально стальной характер. С одной стороны, это было важно для женщины в мужском мире политики тех времен. Но отсутствие у Кристины склонности к компромиссам быстро расширяло круг ее врагов. Одним из самых опасных стал канцлер Оксеншерна. Кроме авторитарности, Кристину обвиняли в фаворитизме и расточительности — любви к роскоши и дорогим развлечениям (чего только стоил трон из серебра, который изготовили специально для ее коронации). Постепенно недовольство политикой Кристины росло, а сама королева все больше теряла интерес к правлению. В конце концов она решила отречься от престола в пользу кузена. Покинув королевский дворец, бывшая правительница получила неплохие доходы с земель, которые оставили в ее собственности. Со временем Кристина переехала жить в Рим, а потом приняла католицизм (хотя ее предки были протестантами). В Риме у экс-королевы была насыщенная жизнь и свой небольшой двор, она продолжала поддерживать искусство и быть меценаткой в ​​разных проектах. Кристина умерла в Риме, ей было 63 года. Она стала одной из немногих женщин, похороненных в главном католическом храме – Соборе святого Петра.

6 июня 1882 года американец Генри Сили запатентовал электрический утюг. Он существенно отличался от привычных нам, ведь очень долго нагревался и весил 6,8 кг. Подробнее.

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6 июня 1992 года Союз журналистов Украины вступил в Международную федерацию журналистов. В честь этого события указом Президента Украины в 1994 году установлен профессиональный праздник работников СМИ — День журналиста Украины.

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Церковный праздник 6 июня

6 июня чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. Подробнее.

Народные приметы

Если 6 июня похолодало, то к середине августа установится хорошая погода.

Если день ясный – к хорошему урожаю.

Если много пчел летает, то погода будет ясной.

Что нельзя делать 6 июня

Нельзя жаловаться на проблемы.

Лучше не отправляться в дальнюю дорогу.

День не подходит для смены работы и заключения важных сделок.

Нельзя делиться своими планами.