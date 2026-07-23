Ранены трое военных: версия конфликта со стрельбой в Харькове от ОТЦК

Трое военнослужащих ТЦК получили ранения и были доставлены в больницу после событий в Слободском районе Харькова утром 23 июля, сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП. Всем оказывают медицинскую помощь.

В ОТЦК отметили, что неизвестный мужчина совершил нападение на военных ТЦК и представителя полиции во время проведения мероприятий по оповещению.

«С целью прекращения противоправных действий и предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью военнослужащих полицейский, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, применил табельное огнестрельное оружие, ранив нападавшего в ногу… Руководство Харьковского ОТЦК и СП выражает искреннюю благодарность полицейскому за профессионализм, быстрое реагирование и плодотворное сотрудничество», — говорится в публикации.

В ОТЦК добавили: в соответствии с УКУ, нападение, оскорбления, сопротивление или препятствование деятельности военнослужащих будут иметь последствия, а нарушители будут нести уголовную ответственность.

Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 21 июля возле автовокзала на Аэрокосмическом проспекте в Харькове мужчина в ходе проверки документов группой оповещения угрожал полицейским и сотрудникам ТЦК ножом, после чего скрылся. По этому факту его объявили в розыск. Утром 23 июля разыскиваемого обнаружили в Слободском районе. При попытке задержания он снова оказал сопротивление: ранил ножом военнослужащего ТЦК и пытался ударить правоохранителя. В ответ полицейский применил табельное оружие, ранив фигуранта в ногу.