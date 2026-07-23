Еще не жара, возможен дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 24 июля

В пятницу, 24 июля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Утром и днем кратковременный дождь, местами гроза.

В Харькове ночью термометры покажут 14-16 градусов, днем – 24-26, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 12-17 градусов, днем – 22-27.

Ветер северной четверти, 5–10 м/с.

«На выходных начнет теплеть там, где было прохладно, в понедельник подскочат градусы кое-где до 30-32, вторник-среда — снова небольшое снижение. А вот начало августа, по предварительным прогнозам, даст дорогу наконец-то настоящей жаре», — пишет синоптик Наталья Диденко.