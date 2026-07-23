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Новости Харькова — главное 23 июля: как прошла ночь

Общество 07:15   23.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 23 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:15

Четыре раза объявляли тревогу в Харькове и области

В ночь на 23 июля тревогу в Харькове и области объявляли четыре раза. В основном – из-за беспилотников. Первую дали в 00:36 – тогда в сторону Харькова россияне выпустили БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отбой прозвучал в 01:47. Однако тихо было недолго – уже в 01:39 Харьков вновь «покраснел» – в пригороде зафиксировали беспилотник, писали мониторинговые ТГ-каналы.

Еще час угроза для города сохранялась, а в 02:55 прозвучал отбой. Пять минут было спокойно, но в 03:00 на Харьковщину полетела скоростная цель с Белгородской области. В 04:41 дали отбой, а в 05:37 тревогу возобновили. По состоянию на 07:15 отбоя не было.

Информации об ударах по городу в течение ночи нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".